Политолог: С Лукашенко только смеются 6 21.07.2021, 22:54

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Таракан обречен.

Лукашенко, вероятно, рассчитывает на то, что если он и дальше будет штурмовать границу Евросоюза нелегальными мигрантами, то за него и его политический режим в итоге вступятся Россия и Китай. Однако надеяться на это не стоит.

Такое мнение высказал российский политолог Андрей Суздальцев в своем Telegram-канале.

Таракан изо всех сил кричит, что подвергается нападению в стиле «гибридной войны», а завтра может сказать, что танковые корпуса литовской армии при содействии линкоров и авианосцев литовского флота берут штурмом белорусские пограничные заставы и уже захвачено несколько миллионов белорусских контрафактных сигарет, заметил эксперт.

Он обратил внимание и на тот факт, что в республику начинают стягиваться российские войска для участия в учениях. Видимо, это Лукашенко также учитывает, провоцируя конфликт, предположил Суздальцев, но Москва при этом его истерику о надвигающейся войне демонстративно игнорирует. И не дает денег.

«Между тем, белорусский правитель уже просто изнемогает – он провоцирует, а никто не реагирует. Только смеются… Лукашенко обречен, так как он сам разрушает свою власть и остановиться не в силах», - заключил политический аналитик.

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