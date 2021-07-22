«Я белорус, я — не сдаюсь!»: сильное видео
- 22.07.2021, 7:45
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Мы несем свободу в нашей душе.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал сильное видео от своих подписчиков:
— Мы несем свободу в нашей душе и мы должны утвердить ее в нашем обществе.
Раз и навсегда мы должны утвердить принцип, что власть принадлежит самим гражданам, а не каким-то проходимцам, обманом и насилием ее захватившим. Только мы, народ Беларуси, вольны решать в каком объеме, на какой срок и кого наделить той самой властью, носителем которой являемся мы — белорусы!