«Я белорус, я — не сдаюсь!»: сильное видео 22.07.2021, 7:45

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фото: afp

Мы несем свободу в нашей душе.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал сильное видео от своих подписчиков:

— Мы несем свободу в нашей душе и мы должны утвердить ее в нашем обществе.

Раз и навсегда мы должны утвердить принцип, что власть принадлежит самим гражданам, а не каким-то проходимцам, обманом и насилием ее захватившим. Только мы, народ Беларуси, вольны решать в каком объеме, на какой срок и кого наделить той самой властью, носителем которой являемся мы — белорусы!

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