«Друзья Беларуси» призвали Евросоюз, США и Канаду создать единый фронт в поддержку белорусского народа 1 22.07.2021, 7:58

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Конгрессмены межпартийного кокуса провели специальную встречу в посольстве Литвы.

В посольстве Литвы в США прошла встреча кокуса «Друзья Беларуси» - межпартийной группы Палаты представителей США, целью которой является продвижение в Беларуси демократические реформ, сообщает «Голос Америки».

В планах «Друзей Беларуси» в Конгрессе США - продвижение финансовой помощи Беларуси и лоббирование новых санкций в отношении действующего режима, а также объединение западных стран для защиты суверенитета республики.

В качестве площадки для конференции «Друзей Беларуси» было выбрано посольство Литвы. Напомним, что именно Литва предоставила убежище и охрану кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской после того, как она вынуждена была уехать из страны.

Открывая конференцию, посол Литвы в США Аудра Плепите заявила, что «несмотря на то, что в стране более пятисот политзаключенных, и тысячи из десятков тысяч задержанных были подвергнуты пыткам, режиму Лукашенко не удастся подавить свободный дух белорусов».

Конгрессмен-демократ Билл Китинг напомнил, что на прошлой неделе режим ужесточил репрессии против ряда НКО Беларуси и независимых журналистов.

«Друзья Беларуси» будут служить новой платформой по продвижению демократии и поддержке белорусского народа, включая выделение тридцати миллионов долларов, и двухпартийному сотрудничеству в продвижении в Конгрессе закона «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси», – сказал Китинг.

На конференции также выступила посол США в Беларуси Джули Фишер, назвавшая запуск двухпартийного кокуса «Друзья Беларуси» «невероятно важным шагом в отношениях с Беларусью».

Один из авторов Акта о демократии в Беларуси, конгрессмен-республиканец Крис Смит заявил «Голосу Америки», что администрация Байдена должна послать ясный сигнал о том, что санкции в отношении белорусского режима будут ужесточаться.

«Идея Акта о демократии в Беларуси - в индивидуальных санкциях. Они уже работают в некоторой степени, но не так, как должны. Секторальные санкции, затрагивающие целые отрасли бизнеса, также следует ускорить. Поскольку для человека, которого избивают в тюремной камере, каждый день кажется очень и очень долгим», - подчеркнул Китинг.

Конгрессвумен-демократ Марси Каптур провела параллель между крушение берлинской стены и нынешней ситуацией в Беларуси, заключающуюся в том, что прогресс и желание людей быть свободными не остановить.

«Я думаю, что президент Байден должен четко заявить о необходимости продвижения свободы и праве белорусского народа выбирать своих лидеров без принуждения. А США, как государство, должны принять закон о финансовой помощи народу Беларуси, - заявила Каптур. - Я также думаю, что жители Европы, США и Канады должны объединиться единым фронтом, и стать голосом свободы и суверенитета Беларуси, как нации, без всякого вмешательства извне».

Как ранее сообщал «Голос Америки», в минувшую среду конгрессмены Билл Китинг, Марси Каптур, Крис Смит и Джо Уилсон объявили о создании двухпартийного кокуса «Друзья Беларуси» в составе нижней палаты Конгресса США

В эту группу могут войти все конгрессмены, поддерживающие демократическое движение в Беларуси и призывающие к ответу режим Лукашенко за репрессии против оппозиции и нарушения прав человека.

По мнению основателей кокуса, появление в Конгрессе группы в поддержку свободной Беларуси «станет сигналом для всего мира о том, что США поддерживают тех, кто стремится к свободе перед лицом угнетения».

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