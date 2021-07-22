Врачи предупредили о новом опасном последствии коронавируса 22.07.2021, 8:41

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Оно связано с работой мозга.

Коронавирус после попадания в организм человека, может запустить процесс преждевременного старения. Об этом заявил невролог Эркин Шамсиев во Всемирный день мозга. Медик подчеркнул, что предотвратить этот процесс можно. Для этого следует улучшать качество жизни: заниматься спортом, правильно питаться и стараться не нервничать.

Всемирный день мозга отмечается каждый год 22 июля.

– К сожалению, коронавирусная инфекция, попадая в организм человека, может вызвать не только тромбоз легких, но и запустить другие нежелательные процессы, например, преждевременное старение. Это связано как с нервным истощением на фоне стресса из-за болезни (зараженный человек морально выгорает, у него появляются фобии, страхи), так и с естественным влиянием вируса на организм, – пояснил врач, его цитирует агентство «РИА Новости».

По его словам, когда поражаются легкие, в организме нарушается газообмен и процесс доставки кислорода к мозгу. Пациенты после COVID-19 часто жалуются на энцефалопатию – заболевание, при котором дистрофически изменяется ткань мозга, что приводит к нарушению его функции.

– Пациенты, которые попадают в ковидные центры, часто жалуются на головную боль, головокружение, кашель, отдышку, потерю обоняния. Почему теряется обоняние? За обоняние у нас отвечает обонятельный нерв, первый черепно-мозговой нерв, ядра которого находятся в головном мозге, – рассказал Шамсиев.

Он добавил, что переболевшим коронавирусом людям нужно в обязательном порядке укреплять ослабленный иммунитет. В этом помогают занятие плаванием, спортом, фитнесом, также правильное питание, отказ от табака и спиртного. Если в организме не хватает витаминов, то нужно есть больше овощей и фруктов.

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