Ученые нашли саркофаг племени варваров, разгромивших Древний Рим
- 22.07.2021, 9:04
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Впечатляющее открытие было сделано в Испании.
Саркофаг вестготов с человеческими останками возрастом более 1500 лет был обнаружен среди руин римской виллы на юге Испании.
Об этом сообщает ancient-origins.
Саркофаг был обнаружен исследовательской группой под руководством профессора Университета Мерсии Рафаэля Гонсалеса Фернандеса на месте римского некрополя Лос-Вильярикос в Муле. Римская вилла Вилларикос находится довольно близко к бывшему вестготскому городу Бегастри в Сехегине.
"Мы не ожидали этого впечатляющего открытия", - сказал профессор Гонсалес, назвав его "неожиданным".
Гроб украшен вращающимся геометрическим узором и изображениями листьев плюща с символом Чи Ро на его вершине. Символ Чи Ро или лабарум похож на флаг, использовался в качестве военного стандарта подразделениями римской армии.