Конгрессмены призвали Байдена изменить дату визита Зеленского в Белый дом
- 22.07.2021, 9:20
Американские законодатели хотят в это время находиться в Вашингтоне.
В Конгрессе США обратились в Белый дом с просьбой изменить дату визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.
Об этом в комментарии «Голосу Америки» рассказала сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур.
«Мне не нравится такое время вообще… Мы направили письмо президенту (Джо Байдену — ред.), призывая, чтобы эту дату изменили — для того, чтобы члены Конгресса были здесь в Вашингтоне в одно время. Я надеюсь, что президент это рассмотрит. Я знаю, что он очень занят — это первый год его администрации. Но изменить дату не так сложно — и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом», — отметила она.
The White House pushed the visit from July to the August recess.— Ted Cruz (@tedcruz) July 21, 2021
President Zelensky won't be able to engage members of Congress, who on a bipartisan basis oppose Biden's surrender to Putin on Nord Stream 2.
Probably just a coincidence. https://t.co/jRsEj2Auiu
Визит в Белый дом и американские горки Зеленского
В Белом доме объявили, что ждут украинского президента в Вашингтоне 30 августа. Но в это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.
Ранее сенатор-республиканец Тед Круз также раскритиковал выбранную для визита Зеленского дату.
«Президент Зеленский не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по Северному потоку-2. Наверное, просто совпадение», — написал сенатор в Twitter.