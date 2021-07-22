Конгрессмены призвали Байдена изменить дату визита Зеленского в Белый дом 22.07.2021, 9:20

фото: shaktar.com

Американские законодатели хотят в это время находиться в Вашингтоне.

В Конгрессе США обратились в Белый дом с просьбой изменить дату визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом в комментарии «Голосу Америки» рассказала сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур.

«Мне не нравится такое время вообще… Мы направили письмо президенту (Джо Байдену — ред.), призывая, чтобы эту дату изменили — для того, чтобы члены Конгресса были здесь в Вашингтоне в одно время. Я надеюсь, что президент это рассмотрит. Я знаю, что он очень занят — это первый год его администрации. Но изменить дату не так сложно — и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом», — отметила она.

The White House pushed the visit from July to the August recess.



President Zelensky won't be able to engage members of Congress, who on a bipartisan basis oppose Biden's surrender to Putin on Nord Stream 2.



Probably just a coincidence. https://t.co/jRsEj2Auiu — Ted Cruz (@tedcruz) July 21, 2021

Визит в Белый дом и американские горки Зеленского

В Белом доме объявили, что ждут украинского президента в Вашингтоне 30 августа. Но в это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.

Ранее сенатор-республиканец Тед Круз также раскритиковал выбранную для визита Зеленского дату.

«Президент Зеленский не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по Северному потоку-2. Наверное, просто совпадение», — написал сенатор в Twitter.

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