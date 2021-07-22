Эксперт рассказал, во что превратился Лукашенко для Китая 3 22.07.2021, 9:39

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Проект с участием диктатора — это уже не «Шелковый путь».

Бывший временный поверенный Беларуси в Швейцарии, эксперт Центра новых идей Павел Мацукевич рассказал сайту «БП» о том, как конфликт с Западом «обнулил» режим Лукашенко и для Китая:

- Смогут ли заменить Китай, Индия, страны Латинской Америки, Азии и Африки для белорусского режима западный вектор?

- В указанных странах живет подавляющее количество населения планеты. И этот рынок таит серьезный потенциал. Но для его нормального осваивания у Беларуси нет средств, а без западных инвестиций и технологий мы не сможем конкурировать: местные тигры и тигрята, если говорить про Азию, производят продукцию дешевле и качественнее.

Ценность Беларуси в «Шелковом пути» состоит в том, что это перевалочный пункт на Запад и наоборот.

«Шелковый путь» и проекты типа Великого камня без нормальных отношений с Западом превращается в шелковый пук, в юани и рубли, зарытые в живописном месте под Минском.

Новые рынки таят серьезный потенциал, на них безусловно нужно выходить и осваивать. Но без нормальных отношений с Западом возможности Беларуси там крайне ограничены.

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