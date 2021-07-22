Израильские медики назвали три известных лекарства, которые способны бороться с коронавирусом 22.07.2021, 9:43

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Исследователи помещали лекарства к живому вирусу SARS‑CoV‑2 и человеческим клеткам.

Израильские ученые обнаружили три уже существующих лекарства, которые имеют хорошие перспективы для лечения COVID-19, пишет rusjev.net.

«У нас есть вакцина, но мы не должны останавливаться на достигнутом, и я хотел бы, чтобы теперь мы нашли средства для лечения, и эти лекарства стали частью арсенала, который мы используем для борьбы с коронавирусом», – сказал стоящий за исследованием профессор Исайя Аркин, биохимик Еврейского университета, специализирующегося на перепрофилировании существующих лекарств.

Процесс поиска таких препаратов он описал как поиск иголки в стоге сена. Такой подход был выбран оттого, что в случае успеха он мог бы обеспечить быстрое начало массового лечения, поскольку все эти лекарства уже опробованы и протестированы. Он надеялся сразу провести клинические испытания и начать работать с фармацевтическими компаниями, чтобы быстро запустить в производство найденные им и адаптированные препараты для лечения COVID-19.

Теоретическое исследование, положившее начало лабораторным испытаниям, было рассмотрено и опубликовано, но лабораторное исследование еще не прошло рецензирование.

Исследователи помещали лекарства к живому вирусу SARS‑CoV‑2 и человеческим клеткам in vitro – в пробирках. «Эти препараты защищают клетки организма от нападения вируса с почти стопроцентной эффективностью. То есть это означает, что почти 100% этих клеток выжили, несмотря на то, что были инфицированы вирусом, – говорит Аркин. – Напротив, при нормальных обстоятельствах около половины клеток после контакта с вирусом умерли бы через два дня». Он добавил, что есть веские основания полагать, что препараты будут устойчивы и к изменению вариантов вируса, то есть к мутациям, и его оптимизм вполне обоснован.

Для противостояния грозным проявлениям SARS‑CoV‑2 рассматривалось несколько выбранных препаратов, нацеленных на белки.

Это разработанный Human Genome Sciences в сотрудничестве с GlaxoSmithKline(GSK) препарат для лечения атеросклероза дарапладиб, который в свое время, в 2014 году, не достиг основной конечной точки III фазы клинических исследований. К сожалению, использование препарата практически не снижало у пациентов риск развития инфаркта миокарда или инсульта. Но при этом были зарегистрированы положительные результаты по некоторым вторичным конечным точкам, которые заинтересовали Аркина и оказались перспективной возможностью.

Вторым было противораковое лекарственное средство Флуматиниб с направленной противоопухолевой активностью, подавляющее опухолевый белок и эффективное при филадельфийской хромосомно-положительной хронической миелоидной лейкемии, остром лимфобластном лейкозе и остром миелогенном лейкозе.

Третьим стало распространенное лекарство от ВИЧ.

Мы знаем, что коронавирусы – семейство РНК-содержащих вирусов, и на сегодня оно включает 43 вида, объединённых в два подсемейства; они поражают млекопитающих (включая человека), птиц и земноводных; название вирусу дали шиповидные отростки пепломеры на белковой оболочке, окружающей вирион.

Известно 7 коронавирусов, поражающих человека:

HCoV-229E (альфакоронавирус, впервые выявлен в середине 1960-х);

HCoV-OC43 (бетакоронавирус A – в 1967 году);

SARS-CoV (бетакоронавирус B, возбудитель тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС, по-английски SARS, а в СМИ – атипичной пневмонии, выявлен в 2002 году);

HCoV-NL63 (альфакоронавирус, – в Нидерландах в 2004 году);

HCoV-HKU1 (бетакоронавирус A, – в Гонконге в 2005 году);

MERS-CoV (бетакоронавирус C, возбудитель ближневосточного респираторного синдрома, эпидемия вспыхнула в 2015 году);

SARS-CoV-2 (бетакоронавирус B, выявленный во второй половине 2019 года, вызвавший пандемию пневмонии нового типа COVID-19 и к весне 2020 года ставший всемирной проблемой).

Белок оболочки коронавируса SARS-CoV-2 примерно на 95% идентичен таковому во время первой вспышки SARS в 2002 году, тогда как белок пепломера идентичен менее чем на 80%.

«Поскольку белки оболочки практически не изменяются с мутациями коронавируса и остаются неизменны даже при разных заболеваниях из семейства коронавирусов, выбранные нами препараты, вероятно, останутся эффективными при любых мутациях вируса, – рассказывает Аркин. – Это означает, что если бы у нас в 2002 году был препарат, нацеленный именно на белок оболочки, который помог бы вылечить вспышку атипичной пневмонии, то была бы велика вероятность, что нам действительно не пришлось бы преодолевать сегодняшнюю пандемию».

До сих пор белок оболочки не рассматривался как многообещающая мишень для разработки лечебных препаратов. Но команда Аркина определила его как класс белков, находящихся в мембранах всех клеток, который из-за своей структуры особенно хорошо реагирует на воздействие лечебных препаратов – качество, используемое фармацевтами для лечения высокого кровяного давления, стенокардии и многих других «обычных» болезней.

Аркин добавил: «Я взволнован возможной перспективой расширения нашего арсенала против коронавируса. Когда вы изучаем препараты, позволяющие нам бороться с ВИЧ, вирусным гепатитом и многими другими заболеваниями, то их наличие и распространенность как раз подтверждает тот факт, что у нас уже есть множество методов лечения коронавируса – большой арсенал».

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