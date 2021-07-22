Афганская немощь Кремля 1 Телеграм-канал «Серпом По»

22.07.2021, 9:51

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фото: ТАСС

Нет ресурсов влезть в очередной конфликт.

Вот как вынужденная следование за ходом событий нагловато, с типичным МИДовским нахрапом выдается за мудрость и усвоенные уроки истории. И заодно российскую публику считают за беспамятных чудаков.

Министр, глава списка «Единой России» на выборах в Госдуму Сергей Лавров говорит так:

«О каких-либо точечных ударах по территории Афганистана никто речи не ведет, и о каком-либо вторжении в Афганистан никто даже не задумывается. Вы путаете нас с американцами или с тем опытом, который мы «принесли» с советских времен. У нас в обществе стойкое мнение о необходимости обеспечивать безопасность своих рубежей и создавать условия для того, чтобы безопасность всех других стран обеспечивалась их внутренними договорённостями в рамках национальной идеологии».

Намерения понятны и не вызывают возражений, но пока неясно, к чему приведут события в Афганистане и как они выплеснутся вовне. Имея в виду, в частности, гнилой режим в Туркменистане, который сам по себе. К кому он, в случае опасности, побежит за помощью?

Но сказанное Лавровым интересно прочитать, вспомнив, как в 2015 году руководство России влезло в далекую войну, «у черта на рогах» - в Сирии и воюет там до сих пор – осенью будет отмечаться шесть лет. «Безопасность своих рубежей» … В стране, не имеющей с Россией границ. Затрачены огромные ресурсы, взорван наш гражданский самолет, погибло немалое число наших военных, наемников, жертвы среди мирного населения. И конца-края там не видно. Сколько раз анекдотично «войска выводились»? Три раза? Но они все еще там.

В особенности, следует иметь в виду еще «восстановление Сирии». За чей, интересно, счет оно будет делаться? За российский? Чтобы сохранить для себя Асада? Там, кстати, такая же история как в Афганистане – если хотите влияния, то платите. Соединенные Штаты в Афганистане платили. России при всем желании платить нечем – растрачено в других места. Внутри страны ресурсов не хватает.

Лавров неожиданно об «обществе» вспомнил. Вы когда в Сирию влезли, мнение общества спросили? К нему прислушались? Какие силы в российском обществе требовали воевать в Сирии? А теперь, вдруг за «стойкое мнение общества» ухватились, чтобы оправдать свою слабость в Средней Азии. Смазав эту немощь, словно бутерброд, густым слоем неприятия Америки. Которая дала России двадцать лет передышки.

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