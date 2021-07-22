Медики выяснили, сколько чашек кофе в день надо пить для продления жизни 4 22.07.2021, 9:59

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У популярного напитка обнаружили новые полезные свойства.

Кофе — это не только полезный бодрящий напиток, но и, как выяснилось, настоящий «антистарин». Испанские ученые провели исследование, растянувшееся на 18 лет, и выяснили, как можно снизить риск смерти по любой причине, пишет healthinfo.ua.

В исследовании испанского университета Seguimiento Universidad de Navarra (SUN) приняли участие 19 896 европейцев, средний возраст которых в 1999 году составлял 37,7 лет. Они заполняли опросник о потреблении кофе, образе жизни, привычках в еде и состоянии здоровья. Раз в десять лет опросник заполняли заново. За это время умерло 337 человек (примерно один из 60). Данные о смерти поступали от родственников и из записей в официальной статистике.

Но гораздо интереснее цифры, ради которых все и затевалось. Итак, потребление четырех чашек кофе в день снижает риск умереть от чего угодно на 64%. Две дополнительные чашки снижают его еще на 22%, а если тебе больше 45 лет — на 30%. Главную роль в продлении жизни играет антиоксидант, содержащийся в кофейных зернах, — полифенол.

Итоги исследования были представлены Европейской ассоциации кардиологов и вызвали противоречивые мнения. Так, британский профессор Авкиран сказал: «Здесь говорится о возможной связи кофе с долголетием, но нет серьезных доказательств и объяснений. Так что кофеманам не стоит почивать на лаврах. Лучший способ уменьшить риск смерти от кардиоваскулярной недостаточности — сосредоточиться на здоровом образе жизни (сбалансированная диета, активность, отказ от курения), а не на потреблении латте».

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