Байден: В США пандемия среди тех, кто не прошел вакцинацию 2 22.07.2021, 10:09

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Он призвал людей, которые не решаются на вакцинацию, задавать вопросы.

Президент США Джо Байден заявил, что пандемия COVID-19 в настоящее время угрожает тем, кто не привился от коронавируса, передает CNN.

- У нас пандемия среди тех, кто не прошел вакцинацию. Это так просто, так просто. Если вы вакцинированы, вас не госпитализируют. Вы не попадете в отделение интенсивной терапии. И вы не умрете", - отметил президент США.

Он призвал людей, которые не решаются на вакцинацию, задавать вопросы, чтобы получить ответы:

- Вопрос должен быть задан, на него должен быть дан ответ и люди должны быть вакцинированы.

Стоит отметить, что в скором времени вакцинироваться в США смогут и дети до 12 лет.

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