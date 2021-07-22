В Литве задержали 110 мигрантов, прорывавшихся через территорию Беларуси

В Литве задержали 110 мигрантов, прорывавшихся через территорию Беларуси5
- 22.07.2021, 10:24
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С начала года были задержаны 2338 нелегалов.
За прошедшие сутки литовские пограничники задержали 110 мигрантов, которые незаконно пересекли белорусско-литовскую границу. Из них 92 представились гражданами Ирака и имели документы этой страны, сообщает Служба охраны госграницы Литвы.
Мигрантов протестировали на коронавирус и поместили на изоляцию.
С начала года в Литве были задержаны 2338 нелегальных мигрантов из Беларуси.