В Литве задержали 110 мигрантов, прорывавшихся через территорию Беларуси 5 22.07.2021, 10:24

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Фото: Служба охраны госграницы Литвы

С начала года были задержаны 2338 нелегалов.

За прошедшие сутки литовские пограничники задержали 110 мигрантов, которые незаконно пересекли белорусско-литовскую границу. Из них 92 представились гражданами Ирака и имели документы этой страны, сообщает Служба охраны госграницы Литвы.

Мигрантов протестировали на коронавирус и поместили на изоляцию.

С начала года в Литве были задержаны 2338 нелегальных мигрантов из Беларуси.

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