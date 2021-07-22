Berlingske: «Северный поток-2» может дорого обойтись Германии 5 22.07.2021, 10:52

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На проект падает слишком много теней.

Российский газопровод на дне Балтийского моря с поэтическим названием «Северный поток — 2» вот-вот займет свое место в истории дипломатии — в списке кризисов, урегулированных c помощью звонкой монеты, пишет датское издание Berlingske (перевод — inosmi.ru).

Список этот бесконечно длинный.

Договоры такого типа лучше всего работают, когда стороны богаты и соблюдают условия, на которых заключается договоренность. Им либо ничего другого не остается, либо последствия нарушения грозят обойтись дороже, чем соблюдение договора.

Германия и США связаны и тем, и другим, чем и объясняется вся история.

Уже достроенный газопровод «Северный поток — 2», который проходит мимо острова Борнхольм, готов снабжать Германию и ряд европейских стран природным газом из России.

Однако он принес немало проблем как Германии, так и Дании. Немцам — потому что они хотели, чтобы трубопровод был достроен, несмотря на протесты американцев. США считали, что газопровод сделает Европу энергетически зависимой от России, а это плохо, так как Россия — по определению главный враг западного оборонного альянса НАТО. Дании — потому что и «Северный поток», и «Северный поток — 2» проходят очень близко от Борнхольма. А это значит, что Дании пришлось одобрить строительство, несмотря на протесты США.

Дания отказалась

Первый трубопровод без проблем одобрило в 2011 году тогдашнее правоцентристское правительство Дании. Но через несколько лет, когда начали строить вторую ветку, Дания склонила голову — США выкатили тяжелую дипломатическую артиллерию в виде угроз санкциями.

Дания надеялась, что неприятные решения в связи со строительством трубопровода примет кто-то другой, например, Европейская комиссия, а ей самой удастся избежать прямой конфронтации с США.

Теперь немецкий канцлер Ангела Меркель и американский президент Джо Байден, по всей видимости, разобрались с этими проблемами.

Газ как оружие

И каково же решение? Об этом мы знаем очень мало, но, по информации британского новостного агентства Reuters, Германия согласилась выплатить компенсацию третьей стране — Украине — если балтийский газопровод причинит ей неприятности.

Но как вообще у Украины могут быть неприятности из-за трубопровода, проходящего в тысячах километров от нее? Дело в том, что через Украину проходит другой российский газопровод, от которого Украина энергетически зависит и благодаря которому зарабатывает деньги за счет транзита. Если Россия его перекроет, у Украины будут проблемы. Такое случалось и раньше.

По соглашению, которое вступит в силу до конца этой недели, Германия обещает компенсировать Украине потери, если Россия перекроет газопровод, а также обязуется помочь восточноевропейским странам с поставками энергии, если российский президент их перекроет.

Если эти договоренности будут достигнуты — в том числе и на Украине — спор по газопроводу можно считать урегулированным.

Особая проблема Байдена

Споры обострились при президенте Трампе, который создал собственную систему поставок газа и начал продавать сжиженный газ в Польшу. Дебаты продолжились и при Байдене — однако он, вероятно, «внимательнее» относится к проблемам Украины, поскольку был приближен к украинскому руководству. Байден бывал на Украине в должности вице-президента при Бараке Обаме, когда вмешательство России в дела Восточной Украины вызвало международный кризис. А сын Байдена Хантере в 2014 году вообще был членом правления украинской газовой компании «Бурисма», причем, насколько известно, не обладая необходимой квалификацией, а просто как сын тогдашнего вице-президента США.

Последнее — история, которая до сих пор отягощает нынешнего президента. Возможно, он еще и поэтому так сильно желает уладить газовый спор.

На проект «Северный поток — 2» падает слишком много теней, чтобы он в долгосрочной перспективе был надежным для США и их близких союзников в Европе.

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