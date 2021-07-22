Ксендз Вячеслав Борок: Я участвую в борьбе добра и зла 1 22.07.2021, 11:01

Вячеслав Борок

Фото: viachaslau_barok / instagram

Верующие белорусы не имеют права соблюдать законы, противоречащие совести.

Имя священника Вячеслава Борка известно многим белорусам. И не только верующим Католической Церкви. Ксендз Вячеслав одним из первых среди духовных лиц стал активным пользователем социальных сетей и создал свой персональный YouTube-канал. Интерес и уважение к личности кс. Вячеслава вызывает как содержание видео, которые он размещает, так и его четкая гражданская позиция. Священник вынужден был покинуть Беларусь. «Белсат» поговорил со священником уже после его выезда из Беларуси.

– Расскажите немного о себе. Откуда вы родом? Как пришли к священству?

– По происхождению я белорус, родился в Северо-Западной Беларуси в Миорском районе. В Миорах прошли мои детство и юность. Родители не только вырастили, но, что главное, позаботились и о духовном воспитании. Сызмали я посещал костел, где и происходило мое духовное взросление. Сразу после школы поступил в Гродненскую высшую духовную семинарию. На тот момент мне было 17 лет, закончил в 23 года. Проучившись 3 года в Гродненской семинарии, был направлен в Варшавскую академию богословия, где получил степень магистра-богослова. 13 мая 2000 года получил священническое посвящение. Вся моя священническая деятельность, с самого начала, связана с Витебщиной. Первые годы занимался созданием религиозных общин и регистрацией приходов сразу в 4 местах северо-восточной части Беларуси. Как известно, это та часть нашей Беларуси, где, условно говоря, осталась выжженная земля, всякая религиозная жизнь и деятельность за советские времена были уничтожены. Костелов не осталось, поэтому приходилось решать множество вопросов: как объединить людей, где и как молиться и многое другое. Пять лет служил в Витебске, где в должности эконома Витебской епархии занимался также реконструкцией религиозно-культурного центра. С 2020 года стал служить в Россонском приходе, священником которого остаюсь и по сей день. За это время был возведен новый костел.

– У вас на YouTube-канале уже довольно большое количество подписчиков, цифра приближается к 10 тысячам. Некоторые видео набирают десятки тысяч просмотров. Почему решили «уйти» в YouTube?

– Первый мой «уход» в виртуальную сферу был связан с Facebook’ом. Но через некоторое время увидел, что у FB есть свои ограничения. Прислушался к советам друзей и создал свой YouTube-канал. Поскольку свою миссию как священника я вижу в проповедовании Слова Божьего, то, считая малое количество реальных верующих в восточной части Витебской епархии, решил таким образом расширить свою аудиторию. Мой приход в социальных сетях, как следует из обретенного опыта, оказался не менее реальным, чем приход Россонский. Благодаря Провидению Божьему, на сегодняшний день главный мой приход именно здесь, в социальном пространстве. Мой YouTube-канал за последнюю неделю просмотрели более 80 тысяч человек, а 20 тысяч человек являются моими, так сказать, постоянными слушателями. Уникальность этого виртуального прихода проявляется еще и в том, что к нему принадлежат не только католики, но и православные, протестанты, и, как это ни странно, даже атеисты.

«Хочу подчеркнуть: я – не сбежал, я – не скрылся»

– Как вы готовите то, с чем обращаетесь к своим зрителям?

– Если отвечать коротко, то это выглядит так: в воскресенье выходит очередное видео, а начинаю его готовить с понедельника. Учитывая, что меня слушают не только друзья и единомышленники, но и оппоненты, я довольно строго подхожу к тому, что будет произноситься. Я не боюсь говорить о том, что думаю, но стараюсь, чтобы меня поняли. Задача состоит в том, чтобы не только высказаться, но и быть услышанным.

– Вы решили временно покинуть Беларусь. Как и когда принималось решение об отъезде из страны?

– Я не собирался в ближайшее время покидать территорию Беларуси. Но уже 5 июля был вынужден уехать из страны. У меня официальная рабочая командировка. Разрешение на нее я получил от нашего епархиального епископа. Понятно, что для такой внеплановой командировки должна была быть серьезная причина. В воскресенье, в рамках административного процесса, который начал Россонский РОВД, пришли сотрудники с постановлением прокурора провести осмотр (или обыск) костельных построек. Это приходской дом, где я прописан и где снимаю свои видео, а также сам костел. Но и в этом я тоже вижу Божье Провидение, из-за неправильно записанного в постановлении адреса они так и не смогли выполнить предписание. Я хорошо понимал, что их главной целью было изъятие техники, чтобы организовать социальную изоляцию священника. Не можем закрыть или физически обезвредить, но мы можем обеспечить «социальную смерть» – полагаю, так рассуждали те, кто отдавал приказы относительно меня. Я не имел права позволить себе такого рода «психического комфорта и отдыха», поэтому принял решение уехать в Польшу. Хочу подчеркнуть: я – не убежал, я – не скрылся, я напрямую воспользовался своим правами и в любой момент могу вернуться в Беларусь.

– Как вы оцениваете тех местных представителей власти, которые выполняют приказы сверху. Есть ли надежда, что они в будущем могут работать и служить на благо народа?

– Каждый человек имеет право совершать ошибки, но также имеет право эти ошибки исправлять. Какие ошибки делают сегодня слуги правосудия? Их главная ошибка и зло в том, что они выполняют преступные приказы. Если судья принимает решение по звонку, а не руководствуется фактами и аргументами (законодательством), этот человек служит не благу и не закону. Такое нельзя оправдать исполнением приказа, так как приказ выходит за рамки правового поля. И тут нужно покаяние. Человек в определенной ситуации становится заложником зла, и без покаяния невозможно вырваться из этой неволи. Беларусь стала страной, объятой злой волей, но я не перестаю терять надежду на духовное оздоровление из-за признания и принятия ошибок.

«Я выходил молиться и на улицы и на площади и не считаю себя нарушителем закона»

– Вы активный участник и реальных акций протеста. Ваша миссия, как священника и проповедника, произносить до паствы. Почему тогда вы не только обучаете и проповедуете, но и действуете?

– Я гражданин Республики Беларусь, и моя активная гражданская позиция определяется именно этим обстоятельством. А как священник и верующий я участвую в борьбе добра и зла. И всегда становлюсь на сторону добра. Гражданин-католик не имеет права соблюдать законы, противоречащие совести. Действительно, я выходил молиться и на улице и на площади и не считаю себя нарушителем закона, так как это мое право, вытекающее из Конституции. Закон же нарушают те, кто делает невозможным реализовывать конституционные права.

– Что должен сделать Костел, чтобы искоренить злое?

– Прежде всего Костел должен давать моральную оценку, говорить ясно, где зло, а где добро, и проповедовать социальное учение. Последнее четко сформулировано. Солидарность, общее благо и субсидиарность – главные принципы этого учения, которое основывается на главных ценностях общественной жизни: правде, справедливости, свободе и любви. Через пастырскую деятельность проявляется любовь на практике. Вся другая деятельность Церкви, проповедника и верующего, без практической любви, без «любви политической», о которой высказывался Папа Франциск, есть всего лишь блефом и самообманом. Конечно, когда говорю о политике, то не имею в виду борьбу за власть, но забота об общем благе. А в нем каждый христианин обязан принимать участие.

В Беларуси по разным причинам христианские церкви недостаточно проповедуют социальное учение. Поэтому нередко у верующих нет элементарного понимания, и политика отождествляется с сакраментальным злом. А это не так.

– Как относилось и относится руководство Костела к вашей активной священническое и гражданское позиции? Есть ли принципиальные расхождения в видении нынешней ситуации между вами и костельными иерархами?

– Иерархи, служащие Богу и Церкви, всегда радуются, когда тот или иной священник находит дополнительные возможности выйти вне стены костела, чтобы шире проповедовать Божье Слово. Поскольку задача любого епископа надзирать, чтобы проповеди священника не выходили за пределы учения Церкви, то отсутствие критических замечаний в мою сторону указывает на то, что я проповедую согласно обучению Церкви. Каждый священник имеет право на свою гражданскую позицию, но важно, чтобы она совпадала с социальным учением Церкви. Лично для меня последнее имеет существенное значение, как и то, чтобы гражданская позиция не противоречила духу Евангелия. В декабре, когда произошло мое задержание и когда я отбывал сутки, то епископ Юрий Кособуцкий и публичными словами, и молитвенно выразил мне поддержку. Как и мой непосредственный глава епископ Олег Буткевич. Было официальное заявление по поводу моего задержания. Почему нет сейчас какого-то официального заявления на вторую волну преследования меня как священника, я не готов ответить. Чувствую единство и большую молитвенную поддержку со стороны моих нынешних и прежних прихожан. Это самая большая поддержка, которую они могут оказать в этой ситуации.

– Можете рассказать о планах на ближайшее будущее? Чего ждать вашим активным слушателям от блогера Вячеслава Борка?

– Постараюсь быть верным своим же идеалам. Планирую и дальше обращаться к своим слушателям через возможности YouTube-канала. Конечно, от меня зависит не так много, ведь всем правит Господь Бог. Но то, что зависит лично от меня, то не изменится. Моя риторика и позиция не поменяются. Ведь другое стало бы свидетельством, что я не был свободен на родине. Цель моей жизни и проповеди – победить зло. Не чиновника, не конкретного человека, а искоренить зло. В своих проповедях, как и прежде, буду думать и точно, внимательно подбирать слова для того, чтобы меня не только услышали, но и поняли. Особенно те, кто не с нами, кто творит зло, кто ошибается. Это попытка дать им возможность покаяться здесь, пока они еще на этой земле.

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