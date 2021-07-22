С начала года литовская таможня задержала контрабандных сигарет на €32 миллиона 9 22.07.2021, 11:30

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Фото: таможенная служба Литвы

Большинство из них — продукция гродненской табачной фабрики.

С начала 2021 года на литовско-белорусской границе изъяли табачную контрабанду рыночной стоимостью почти 32 миллиона евро, сообщает таможенная служба Литвы.

Таможенники за полгода нашли в тайниках 8,8 миллиона пачек сигарет, которые незаконно пытались ввезти в Литву. Большинство из них — продукция гродненской табачной фабрики. Примерно четверть всей контрабанды пришла из Калининградской области России, 75% — из Беларуси.

В ответ торговцам на черном рынке пришлось поднять цены на контрабандные сигареты. Если в прошлом году за одну пачку популярного белорусского бренда просили 1,7 евро, то сейчас ее можно купить за 1,9 — 2 евро. В магазине она обойдется в 3,76 евро.

Самая большая партия табачной контрабанды произошла 1 апреля, когда литовские правоохранители «накрыли» склад, где хранилось около 1 миллиона пачек сигарет рыночной стоимостью почти 4 миллиона евро.

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