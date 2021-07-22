Белорусы копят наличные 5 22.07.2021, 11:45

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Отток валютных депозитов населения Беларуси из банков продолжается.

В июне 2021 года величина депозитов белорусов в отечественных банках сократилась на 270,7 млн. долларов (до 5 259,6 млн. долларов), что примерно в 2,5 раза превысило отток валюты в июне 2020 года.

К этому привели, наряду с ростом инфляционных ожиданий, опасения насчет надежности банков РБ, усилившиеся в связи с санкциями, введенными ЕС в отношении государственных банков РБ, пишет select.by.

Кроме того, с 9 июля в Беларуси внесены некоторые изменения в валютное законодательство, что также усилило беспокойство физических лиц.

По данным Национального банка РБ, за год население забрало из банков 1,9 млрд долларов, то есть почти третью часть всех своих валютных сбережений.

При этом сокращаются, в основном, срочные депозиты. Их величина в июне 2021 года снизилась по сравнению с маем на 210,4 млн долларов — до 4,018 млрд долларов. В то же время, переводные валютные вклады населения, то есть, в основном, средств на банковских карточках, уменьшились на 60,3 млн долларов — до 1,24 млрд долларов.

В июне прошлого года средства физических лиц на карточках не сократились, а даже приросли на 18,7 млн. долларов. Возможно, что жители Беларуси в прошлом месяце запасались наличной валютой в связи с отъездом в отпуск за рубеж. В условиях пандемии и санкций наличные выглядят намного надежнее карточек.

В текущем году ускорились и темпы оттока валютных средств юридических лиц из банков. За июнь их валютные депозиты сократились на 77 млн долларов — до 514 млрд долларов. Правда, за год, валютные сбережения предприятий в банках увеличились примерно на 1,1 млрд долларов, что в значительной степени компенсировало отток средств населения.

Стоимость ценных бумаг в иностранной валюте, выпущенных банками и находящихся вне банковского оборота, в июне снизилась по сравнению с маем на 10 млн долларов — до 551,8 млн долларов.

За год она почти не изменилась. А стоимость депозитов драгоценных металлов в июне текущего года снизилась по сравнению с маем на 1,4 млн долларов — 23,4 млн долларов.

Ситуация с рублевыми депозитами в текущем году также намного хуже, чем год назад. В июне 2021 года рублевая денежная масса увеличилась на 617,9 млн. рублей (до 21 696,6 млн. рублей), в то время как в июне прошлого года она приросла на 1 028,3 млн. рублей. Тогда основной вклад в ее прирост внесли юридические лица, а сейчас — физические.

Переводные депозиты населения по сравнению с маем поднялись на 267,4 млн рублей — до 3,06 млрд рублей. В то же время, срочные рублевые вклады физических лиц в июне текущего года уменьшились по сравнению с маем на 5,6 млн. рублей — до 4,6 млрд рублей. Но это намного меньше оттока в мае, то есть ситуация с данными вкладами нормализуется.

Сумма наличных денег в обороте увеличилась в июне на 118,9 млн рублей и достигла 4,71 млрд рублей. Люди копят наличные.

Юридические лица в июне не смогли заработать много денег. Их срочные рублевые вклады увеличились, но всего на 21,2 млн рублей по сравнению с маем — до 4 938,6 млн. рублей. А переводные депозиты приросли всего на 124,7 млн рублей и достигли 3,099 млрд рублей.

Суммарный прирост оказался примерно в несколько раз меньше, чем в июне прошлого года.

Стоимость номинированных в рублях ценных бумаг, выпущенных банками и находящихся вне банковского оборота, в июне увеличилась по сравнению с маем на 91,5 млн рублей — до 1,67 млрд рублей.

В целом прирост рублевых средств в банках оказался ниже сокращения величины валютных сбережений населения и предприятий, поэтому широкая денежная масса (М3) в июне сократилась на 310,3 млн рублей и составила 49,4 млрд рублей. Год назад она выросла на 481,8 млн рублей.

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