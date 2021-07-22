Лукашисты начали приходить к своим 19 22.07.2021, 12:10

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Виктория Жердецкая

Пиарщица, осужденная на «домашнюю химию», готовила «план улучшения имиджа МВД».

Осужденная пиарщица Виктория Жердецкая в марте предлагала "план по улучшению имиджа МВД", пишет правозащитный Telegram-канал Mayday.

На прошлой неделе суд Дрибинского района осудил жительницу Минского района Викторию Жердецкую на 1 год ограничения свободы без отправки в колонию открытого типа ("домашняя химия").

Интересно, что в марте 2021-го Жердецкая направила в МВД свои предложения по улучшению имиджа ведомства. Она предлагала создать несколько шоу и YouTube-блог "Welcome to Belarus". Приглашать туда предполагалось Эйсмонт, Чемоданову, Василевич, Баскова и Кубракова. Также она предлагала обратиться в Google, Facebook, VK и Twitter и договориться о бане аккаунтов, которые "позорят честь и достоинство Беларуси".

Также пиарщица предлагала записывать встречи по ZOOM с людьми под домашним арестом, приглашать на них психолога и выкладывать ролики на YouTube. Она предполагала, что такие ролики помогут показать, что люди, которые выходили на митинги, ошиблись.

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