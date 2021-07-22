«Это где?»: власти опозорились с названиями белорусских городов 6 22.07.2021, 12:26

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Водители шокированы информацией на дорожных знаках.

Пользователь соцсети TikTok под ником natallia.ye опубликовал на своей странице ролик, снятый на въезде в Боровляны, пишет onliner.by.

«Установили новый знак, — комментирует девушка, — а название написали с ошибкой». И действительно: вместо «ВIЦЕБСК» дорожный указатель предлагает направление на «ВIЦБЕСК», хотя сразу на эту оплошность внимания не обращаешь. Интересно, на других знаках в этом районе тоже есть подобная опечатка? Если заметите — присылайте свои фото и видео.

Еще один дорожный знак с опечаткой наши читатели обнаружили в Солигорке, на кольцевой развязке возле второго калийного комбината. «Знак висит давно, — сообщает автор фото. — 17.07.21 убедились вживую».

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