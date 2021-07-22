Австрия отправила на границу с Беларусью спецназ Cobra 6 22.07.2021, 12:41

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фото: sofmag.ru

Бойцы антитеррористического подразделения начнут помогать литовским пограничникам в начале августа.

После телефонного разговора австрийского и литовского министров внутренних

22 июля Австрия решила усилить борьбу с нелегальной миграцией на внешней границе ЕС в Литве.

После телефонного разговора австрийского и литовского министров внутренних дел Карла Нехаммера и Агне Билотайте, Австрия решила отправить в Литву из Австрии 13 аварийных служб спецподразделения Cobra и бронированный автомобиль. Они укрепят литовско-белорусской границу в начале августа, пишет oe24.

EKO Cobra (нем. Einsatzkommando Cobra) — антитеррористическое подразделение специального назначения Австрии. Подразделение находится непосредственно под контролем австрийского Федерального министерства внутренних дел. EKO Cobra является хорошо подготовленным антитеррористическим специальным подразделением, сообщает Википедия.

«Защита внешней границы означает также защиту наших собственных границ», — сказал Нехаммер. — С партнерами по ЕС должна быть солидарность, особенно в борьбе с нелегальной миграцией».

Также он призвал Комиссию ЕС поддержать планы Литвы построить забор на 680-километровой границе с Беларусью. и сказал, что «ЕС не должен позволять шантажировать себя».

За сутки 21-22 июля задержаны 110 нелегальных мигрантов, передает Служба охраны государственной границы Литвы. Большинство из них представились гражданами Ирака.

Всего за 2021 год литовские пограничники задержали более 2 338 мигрантов – в 29 раз больше, чем за 2020 год.

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