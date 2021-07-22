Путин. Песков. Пурга Телеграм-канал «Серпом По»

22.07.2021, 12:49

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Фото: Getty Images

Со звоном шутовских бубенцов как-то веселее.

Интересный фон для выборов партии начальства – «Единой России», создается в стране. Цены салютуют ростом ее сентябрьскому построению.

Даже руководитель Путин назвал тяжелой ситуацию с ростом цен на продукты питания.

«А мы! А мы! Нас забыл!» - закричали цены на другие товары. И вот уже часть продавцов одежды и обуви сообщает, что ожидает осеннего повышения цен «минимум на 10%». Сюда же подтянулся и «школьный набор» с ростом цен на 13%.

Вот где главная угроза начальству на выборах в сентябре. Не уличные акции, непокорная пресса, «иностранные агенты» или посаженный Навальный, а падение уровня жизни. И разводящий руками, показывающий бессилие Путин.

Один лишь отважный пурга-Песков потешает публику, заявляя, что безрезультатные попытки сдерживания роста цен на продукты не связаны с осенними выборами в Госдуму и плохими настроениями избирателей.

Да, молодец. Хорошо выступил. Со звоном шутовских бубенцов как-то веселее.

Телеграм-канал «Серпом По»

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