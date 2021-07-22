Пенсионер пошел в магазин, срезав через кукурузное поле, и заблудился 2 22.07.2021, 12:55

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фото: depositphotos

Его искали шесть работников МЧС.

21 июля в 11:13 спасателям поступило сообщение о том, что требуется помощь в поиске человека, потерявшегося в кукурузном поле вблизи поселка Дружный Пуховичского района, сообщает пресс-служба МЧС.

Позже спасателям стало известно, что пенсионер утром около 10 часов ушел в магазин и, решив сократить дорогу через кукурузное поле, заблудился.

— За помощью обратилась супруга потерявшегося, — рассказывает начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №4 Пуховичского районного отдела по ЧС. — Женщина сообщила, что у мужа села батарея в мобильном телефоне, он только успел сообщить, что заблудился в кукурузном поле. Определив три направления, мы начали прочесывать местность. Через минут 40 водитель части Антон Поддубоцкий доложил по рации, что потерявшийся с признаками обезвоживания найден. Мы направились к нему и помогли вывести пенсионера.

В поисково-спасательной операции были задействованы две единицы техники, шесть работников МЧС.

После осмотра работниками скорой медицинской помощи пожилой мужчина был отпущен домой.

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