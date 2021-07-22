В Индийском океане обнаружили Око Саурона 1 22.07.2021, 13:00

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Его обнаружили в 280 километрах к юго-востоку от острова Рождества.

Древний подводный вулкан, похожий на Око Саурона из трилогии Властелин колец, был обнаружен многолучевым сонаром на глубине 3100 метров в Индийском океане.

Исследователи с австралийского судна RV Investigator обнаружили подводную гору в 280 км к юго-востоку от острова Рождества, пишет «Новое время».

«Этот вулкан появился на наших экранах в виде гигантской впадины овальной формы, которая называется кальдерой, размером 6,2 км на 4,8 км в поперечнике. Он окружен ободком высотой 300 м (который напоминает веки Саурона) и имеет в центре конусообразную вершину высотой 300 м (зрачок)», — рассказал Тим О’Хара, старший куратор отдела морских беспозвоночных в Музее Виктории, участник путешествия.

Кальдера образуется при обрушении вулкана. Расплавленная магма у основания вулкана смещается вверх, оставляя пустые камеры. Затем тонкая твердая корка на поверхности купола разрушается, образуя большую кратероподобную структуру. Часто небольшой новый пик затем начинает формироваться в центре, когда вулкан продолжает извергать магму.

Одна хорошо известная кальдера — это кальдера в Кракатау в Индонезии, которая взорвалась в 1883 году, убив десятки тысяч людей и оставив лишь кусочки горного края, видимые над волнами. К 1927 году в ее центре вырос небольшой вулкан Анак Кракатау («дитя Кракатау»).

В то же время, люди могут не знать об извержениях вулканов, когда они происходят глубоко под океаном. Один из немногих контрольных признаков — это наличие плотов из легкой пемзы, плавающих на поверхности моря после того, как их выбросило из подводного вулкана. В конце концов, эта пемза опускается на дно океана.

«Наш вулканический „глаз Саурона“ был не одинок. Дальнейшее картирование к югу выявило небольшую морскую гору, покрытую многочисленными вулканическими конусами, а еще южнее была большая подводная гора с плоской вершиной. Следуя нашей теме из Властелина колец, мы назвали их Барад-дур („Темная крепость“) и Эред Литуи („Пепельные горы“) соответственно», — вспоминает Тим О’Хара.

«Хотя знание горной геологии самим Толкином не было совершенным, наши имена прекрасно подходят, учитывая неровный характер первого и покрытую пемзой поверхность второго», — уверены авторы открытия.

Око Саурона, Барад-дур и Эред Литуи являются частью группы подводных гор Карма, возраст которых, по ранее оценкам геологов, превышает 100 миллионов лет. Они образовались рядом с древним морским хребтом с тех времен, когда Австралия находился намного южнее, недалеко от Антарктиды.

Плоская вершина Эред Литуи образовалась в результате волновой эрозии, когда подводная гора выступала над поверхностью моря, прежде чем тяжелая подводная гора медленно погрузилась обратно в мягкое морское дно. Вершина Эред Литуи сейчас находится на 2,6 км ниже уровня моря.

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