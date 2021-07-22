США могли бы надавить на Россию и ОАЭ, чтобы они перестали поддерживать Лукашенко 3 22.07.2021, 13:07

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Такое мнение выразил экс-помощник госсекретаря США.

Дэвид Крэймер, исследователь Международного университета Флориды, помощник госсекретаря США в администрации Джорджа Буша-младшего, в интервью «Радыё Свабода» выразил мнение, что Вашингтон мог бы усилить санкционное давление на режим Лукашенко:

— Нужно усилить санкции. Направить их не только против людей, которые являются частью режима, но и тех, кто поддерживает режим, в том числе против россиян, которые дают финансирование и поддержку.

Евросоюз ввел санкции против Гуцериева. США должны сделать то же самое и расширить эти санкции на других россиян и другие организации, которые оказывают такую поддержку. Мы не должны колебаться в вопросе санкций против отдельных россиян и российских компаний, поддерживающих Лукашенко. Я считаю, что без такой поддержки дни Лукашенко будут сочтены.

Также есть поддержка со стороны стран Персидского залива, в частности Объединенных Арабских Эмиратов. Эмираты — союзник Соединенных Штатов. И я думаю, что пришло время дать понять руководству Объединенных Арабских Эмиратов: вы можете быть либо на стороне Лукашенко, либо в хороших отношениях с Соединенными Штатами. Пришло время делать выбор.

Таким образом, давить на источники финансовой поддержки Лукашенко — это важнейший путь. Непросто оказывать давление, которое приведет к уходу главы государства. Но нам нужно прежде всего сфокусироваться на этом. Ведь пока Лукашенко остается у власти, нет надежды, что Беларусь будет двигаться в более демократическом направлении.

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