«Увидела трехзначное число — и руки задрожали» 22.07.2021, 13:43

О чем говорят абитуриенты, набравшие на ЦТ 291+.

В этом году централизованное тестирование на сто баллов сдали 377 человек. 24 из них смогли получить высший балл по двум предметам.

Издание zerkalo.io поговорило с ребятами, которые написали тесты почти на максимум.

Анастасия Биран окончила Лицей БГУ. В копилке у нее 389 баллов из 400 возможных. На ЦТ по русскому и физике она получила по 95 баллов, на тесте по математике взяла «сотню», аттестат — 9,9, что в пересчете дает 99 баллов. Кстати, единственная «девятка» в ее аттестате — по химии.

— Программа в лицее немного отличается от школьной. Некоторые предметы, которые у большинства учеников растягиваются на два года, у нас проходят за один, — объясняет собеседница. — Так было с химией. В 10 классе я забыла, что эта годовая отметка пойдет в аттестат. Думала, потом исправлю на «десять», но такой возможности не оказалось.

С ЦТ «осечек» не было. Как и большинство лицеистов, говорит Настя, к тестированию она стала готовиться с сентября 11 класса. Начинала без репетиторов. Решила, сдаст после Нового года второе репетиционное тестирование, тогда и поймет, нужна ли дополнительная помощь.

— Поступать я собиралась на ФПМИ БГУ (факультет прикладной математики и информатики. — Прим. ред.). Проходные баллы здесь высокие, поэтому, чтобы гарантированно пройти, по каждому предмету нужно было набрать 90+, — вводит в курс дела абитуриентка и признается: результаты ее первых РТ недотягивали до цели. — По математике, например, я получила 76 баллов, по русскому — 81.

До ЦТ оставалось еще больше полугода.

Настя училась «на физмате с упором на математику». Математика была каждый день, физика — два раз в неделю. Плюс по всем предметам, которые следовало сдавать, в том числе и языкам, ребятам организовали факультативы.

— Во время подготовки я подчинялась порядку факультативов. Например, математики у нас было две дополнительные пары в неделю. На одной мы решали задания к тестам, на второй их прорабатывали, — вводит в курс дела собеседница и переходит к физике. — Здесь на занятиях мы разбирали темы, а дома тренировали их на задачах. Задания брали из сборника, который, основываясь на материалах ЦТ и РТ разных лет, подготовил директор лицея Игорь Варакса. За неделю прорешивали по 30−40 заданий. Сделаешь столько — и потом с вероятностью 90 процентов решишь любую задачу на эту тему.

Что же касается русского, то тут дополнительно готовиться не очень получалось. Факультатив по этому предмету совпадал с другими парами в Настином графике, в итоге приходилось выбирать не в пользу языка. Но эта ситуация ее не сильно расстраивала, девушка понимала: языки у нее и так идут неплохо.

Однако перед третьим этапом РТ, который стартовал весной, Настя все-таки решила обратиться к репетиторам по математике и русскому. С их помощью, говорит, подтянула и разобрала темы, которые казались ей наиболее сложными и в которых все еще допускала ошибки.

— Например, по математике с последними заданиям в части В я не справлялась никогда. С репетитором мы сделали на них упор, и все стало получаться, — продолжает Анастасия, намекая на свой итоговый стобалльный результат.

Но об этом чуть позже.

Сначала она узнала баллы по русскому. Итог, признается, расстроил. В тесте оказалось два полуправильных ответа. И вместо ожидаемой «сотки», которую она до этого набрала на третьем этапе РТ, вышло 95 баллов. А вот по физике такой почти отличный результат порадовал. Думала, будет меньше.

— Когда пришла СМС с результатом по математике, я была счастлива. В тот момент я находилась в археологическом музее. Увидела в сообщении трехзначное число — и руки задрожали. Я закричала: «Сто!». Смотритель даже оглянулась, но мне было все равно, — улыбается Анастасия. — Чтобы не упасть от шока, я нашла скамейку и тут же стала писать родным, учителю и друзьям. В общем, экспонаты меня больше не интересовали.

— Теперь вас ждет ФПМИ?

— Многие ребята, пока учились в лицее, рассуждали о поступлении в Россию. К концу учебного года я тоже определилась, что буду поступать в Москву в Высшую школу экономики. Здесь больше город, а значит, больше возможностей, больше умных и талантливых ребят, с которыми я буду учиться, — объясняет она свое решение. — Онлайн написала тест для иностранцев, который включал вопросы по русскому и математике и нужен для поступления в этот вуз. Набрала двести баллов из двухсот возможных и в начале мая уже знала, что прошла.

— А зачем тогда сдавали ЦТ?

— Во-первых, это подушка безопасности. Сертификаты действуют два года, и если у меня в Москве ничего не получится, я смогу поступить в белорусский вуз, — поясняет Настя. — Во-вторых, ЦТ для меня было испытанием себя: смогу ли я набрать высокие баллы. Раньше мне казалось: ребята, которые пишут тест на 90 и выше, вундеркинды. Когда вышло, что и у меня такие результаты, я была очень удивлена. Оказывается, все возможно.

— А что теперь будет с вашими результатами, точнее сертификатами?

— Поставлю в рамочку, чтобы родителям хвастаться, — улыбается Анастасия.

«Во время пандемии, пока сидел дома, подумал: почему бы не набрать 400 баллов»

Альберт Буховец — выпускник гимназии № 4 Минска. Его результат на ЦТ выглядит так: по физике и математике «сотки», по русскому — 91 балл. Аттестат 9,6, что в пересчете 96. Итого — 387 баллов.

Год назад парень решил, что хочет бегать по утрам. С тех пор практически каждый день просыпается в 6.00 и выходит на улицу. «Пробежать для меня — это как умыться, то есть сделать то, что помогает проснуться», — объясняет он, почему не отказывается от этой идеи даже на каникулах и назначает интервью на 9.00.

— До 10 класса я был маленьким ребенком, которому ничего не хотелось. На уроках я мог смотреть в окно или сидеть в телефоне. Старался делать всего по минимуму. Зазубривал домашние задания, получал хорошие оценки и тут же забывал эту информацию, — начинает он свою историю. — В 10 классе, когда из-за пандемии мы все время сидели дома, в голову мне пришла мысль: почему бы не набрать во время вступительной кампании 400 баллов.

Родители и друзья, вспоминает, когда это слышали, смотрели на него как на пришельца, улыбались, но поддерживали. Самому же Альберту было не до шуток.

— Мои родители лучшие в мире. Еще когда я учился в 9 классе, мы подумали и поняли, что, скорее всего, я захочу учиться в БГУИР. При поступлении там понадобятся высокие баллы, поэтому в 10 классе семья записала меня на занятия по физике и математике в образовательный центр к Евгению Борисовичу Ливянту, — вводит в курс дела гимназист и рассуждает, почему с педагогом-помощником учиться проще. — Во-первых, у репетиторов разработана программа, которая позволяет абитуриенту подготовиться к ЦТ. Во-вторых, если рядом есть человек, который может тут же ответить на все твои вопросы, подготовка получается более эффективной, чем когда ты все ищешь сам.

Сразу дополнительные занятия в центре Альберт посещал по разу в неделю. Через год — чаще. На математику мог, например, приходить трижды в неделю и «зависать» там часа по три. Для этого у него даже был абонемент, который позволял учиться сколько хочешь. Тогда же, в 11 классе, в расписании парня появились репетиторы по русскому и английскому. Каждый предмет по два часа в неделю.

— Почему взялись еще и за иностранный?

— Веселая история. Летом после 10-го, когда решал, какой язык сдавать, понял: по английскому я знаю больше, чем по русскому. Подумал: если русский сдам плохо, перекрою его сертификатом по английскому. Стал заниматься — и тут узнал, что русский или белорусский обязательны при поступлении. Я был в шоке.

С английским «расставаться» уже не хотелось, а за русский пришлось взяться посильнее. И все получилось. Уже к весне 2021-го понял: даже по очень сложному для него русскому у него тоже может быть «сотня».

— Но как вы справлялись такой нагрузкой. Ведь кроме подготовки к ЦТ были еще и уроки в гимназии.

— Многое старался сделать в выходные, так что еще и свободное время оставалось.

— Как?

— В воскресенье, например, садился за учебники в 10.00, занимался до 19.00. С учетом того, что просыпаюсь я в 6.00, а ложусь спать в 21.00 и позже, получалось еще минимум шесть часов для отдыха, — объясняет молодой человек. — К тому же учеба стала для меня как хобби, приятное времяпрепровождение. Я учился и наслаждался, а не ждал, когда же все закончится.

На ЦТ Альберт шел спокойно. Был уверен: что бы ни написали в заданиях, он все решит. С математикой и физикой так и случилось. В русском помешала невнимательность.

— В одном из заданий части А я сразу написал все правильно, потом «хорошо» подумал и один из ответов исправил. Когда вышел из аудитории и погуглил, понял: есть ошибка, но надеялся на 99 баллов. Ошибок же в итоге оказалось две. Еще в каком-то из заданий в части В, — рассказывает он и не скрывает: такой расклад его расстроил. А вот 91 по английскому воспринял спокойно. — Иностранный — это лотерея. Если попадется слово, которое знаешь, напишешь. А если нет, то нет. Мне не повезло.

— А как реагировали, когда узнали про «сотни»?

— Сначала пришла математика. Я сказал маме, она была в шоке и попросила пока никому не говорить. Видимо, чтобы не спугнуть удачу на физику, — улыбается собеседник. — Когда стала известна физика, от счастья я кричал так, что слышал, наверное, весь квартал. После этого я сообщил оба результата Евгению Борисовичу Ливянту. Он в то время как раз находился на переговорах, но так обрадовался, что тут же мне перезвонил.

Документы Альберт подал в БГУИР на специальность «программное обеспечение информационных технологий». Баллов, чтобы пройти, ему хватит сполна.

— И все же расстроились, что до максимума недотянули?

— Нет, это была такая цель: если бы выполнил, хорошо, а нет — так и не страшно. Я ее поставил себе просто как стимул учиться и добиваться лучших результатов. Результат в итоге у меня отличный, поэтому своей цели я достиг.

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