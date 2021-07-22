Для долголетия и здоровья сердца: какую рыбу нужно есть не реже двух раз в неделю 6 22.07.2021, 13:52

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Масштабное исследование провели американские кардиологи.

Нехватка жирных кислот омега-3, которые в большом количестве содержатся в морской рыбе жирных сортов, может увеличить риск смерти. Особенно важно достаточное количество этого вещества для пожилых людей.

Согласно Framingham Heart Study (долгосрочному медицинскому исследованию сердечно-сосудистой системы нескольких поколений жителей города Фрамингем, штат Массачусетс, США) низкий уровень омега-3 связан с множеством проблем со здоровьем. Среди них заболевания сердца, болезнь Альцгеймера, болезни глаз и многое другое, сообщает u-news.com.ua.

В то же время пожилые люди, у которых в крови был высокий уровень жирных кислот омега-3, по данным FHS, имели более низкий риск смертности. Он снижался на 15% у мужчин и 18% у женщин.

Согласно данным Американского колледжа кардиологии, употребление морской рыбы не реже двух раз в неделю может снизить риск сердечного приступа и инсульта. В частности, рекомендуется есть семгу (лосося) и сельдь, которые очень богаты этим веществом.

Для оценки риска заболеваний сердечно-сосудистой системы существует специальный индекс омега-3. Это показатель баланса полиненасыщенных жирных кислот в организме. Его оптимальное значение - 8% и выше.

Как отмечает врач Майкл Макберни, исследователь из Университета Гвельфа (Канада), в Японии, где индекс омега-3 превышает 8%, ожидаемая продолжительность жизни примерно на пять лет больше, чем в США, где этот показатель около 5%. А, согласно исследованию Гарвардской школы общественного здравоохранения, люди с высоким уровнем омега-3 жирных кислот в крови живут в среднем на 2,2 года дольше, чем люди с более низким уровнем омега-3.

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