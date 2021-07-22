Адвокат бойца Кудина: Алексей просто пропал 15 22.07.2021, 13:59

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Алексей Кудин

По неофициальной информации, спортсмена уже передали белорусским властям.

21 июля в России Апелляционный суд оставил без изменения решение Московского областного суда об экстрадиции Алексея Кудина в Беларусь. По неофициальной информации, спортсмена уже передали белорусским властям. Адвокат сообщила zerkalo, что накануне группа поддержки дежурила у СИЗО, официально Кудина не освобождали. Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию в Беларусь, защитник настаивает, что Россия не имела права нарушать свои обязательства. В правоохранительные органы будет подано заявление о розыске пропавшего спортсмена.

Вчера закончился срок содержания Алексей Кудина под стражей. Московский апелляционный суд официально передал его белорусской стороне. Представители белорусской диаспоры в Москве, певица Анжелика Агурбаш, жена Алексея и его адвокат Мария Красова до поздней ночи находились возле СИЗО в Зеленограде.

Вечером 21 июля на территорию СИЗО заехал, а позже выехал оттуда микроавтобус с мигалками. В нем находились сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Защитник предполагает, что Алексей был в той машине. Позже пассажиры рейса Москва — Минск сообщили семье, что Кудин вылетел в Беларусь, самолет прибыл ночью в Минск. Однако официальной информации о перемещении Алексея у семьи и адвоката нет, говорят: «Алексей просто пропал». Поэтому они намерены обратиться в правоохранительные органы с заявлением о пропаже человека.

По неподтвержденной информации, Алексей Кудин находится в СИЗО №1 на Володарского в Минске.

Важный момент: вчера Европейский суд по правам человека вынес решение, согласно которому Россия не должна выдавать Беларуси Алексея Кудина. Адвокат Мария Красова настаивает, что в данном случае РФ нарушила международные обязательства, решение ЕСПЧ по силе выше, чем решение российского суда.

В Беларуси Кудину предъявлено обвинение по ст. 363 УК (Сопротивление сотруднику милиции), он принимал участие в акциях протеста в Молодечно. Опасаясь политического преследования и пыток, он бежал в Россию, однако соседнее государство отказалось предоставить ему защиту.

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