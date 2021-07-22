Кубинское лето 2 Александра Ковалева, zn.ua

22.07.2021, 14:08

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фото: reuters

Удастся ли протестующим сменить режим на Острове Свободы?

На Кубе который день продолжаются самые масштабные за последние шесть десятилетий антиправительственные протесты: жители Острова Свободы требуют дать им свободу.

Тому, что протесты на Кубе начались, в принципе, не удивилось даже само кубинское правительство, поскольку ситуация, в которой очутилась страна, самая тяжелая с конца 1990-х годов. Нехватка продуктов питания, товаров первой необходимости, медикаментов, даже основных, таких как анальгетики и антибиотики, огромные очереди везде, инфляция и частые отключения электроэнергии усиливали напряжение в стране.

И все это на фоне стремительного ухудшения эпидемической ситуации: лишь за последние недели, по официальной информации, количество больных коронавирусом увеличилось в несколько раз, возрастая минимум на семь тысяч случаев ежедневно. Для страны с 11 миллионами населения это очень высокие темпы, и даже наиболее развитая в регионе медицинская система не выдерживает такого напора.

Начало этого ухудшения совпало с началом прививок населения вакциной собственного производства Abdala, максимальная эффективность которой достигается лишь после введения трех доз. На это время прививка сделана малой части кубинцев, и, хотя провозглашается, что на конец месяца большинство населения будет вакцинировано, вероятность реализации этого плана сомнительна, учитывая нехватку средств.

Что вызвало нынешний социально-политический кризис?

Специалисты называют несколько объективных причин. Это, во-первых, резкое уменьшение объемов венесуэльской помощи — как финансовой, так и энергетической (поставки горючего). Во-вторых, падение спроса в странах региона на помощь кубинских медиков, оплата труда которых была одним из главных источников валютных поступлений в бюджет. В-третьих, резкое уменьшение поступлений от туризма из-за пандемии: в 2020 году они упали с 3 млрд долл. в год до менее 1 млрд. В-четвертых, неудачная аграрная реформа, которая привела к существенному сокращению производства.

Правительство Кубы главной причиной падения экономики называет американские санкции, в частности наложенные правительством Дональда Трампа. Он определил Кубу «пособником терроризма» и прибегнул, по словам кубинского президента Мигеля Диаса-Канеля, к «экономическому удушению», введя 243 санкции против частных лиц и компаний, сотрудничающих с Кубой. Среди наиболее болезненных — запрет американским гражданам на туристические поездки и переводы средств в Кубу. Это стало серьезным ударом для многих кубинцев, основной источник прибыли которых составляют поступления из-за рубежа.

По оценкам кубинского правительства, введение санкций стоило стране в общем до 20 млн долл. Вместе с влиянием пандемии это вызвало сокращение ВВП на 11% за 2020 год и еще на 2% — с начала 2021 года, что стало наибольшим падением экономики после кризиса 1993 года: тогда оно достигло 14%.

Когда в двух городах южнее столицы Гаваны начались протесты, среди граждан, высказывавших недовольство частыми отключениями электроэнергии и слишком медленной вакцинацией, было много «преданных» сторонников правительства и членов компартии Кубы. Поэтому президент Диас-Канель сначала поддержал протестующих, подчеркивая, что их негодование направлено против американской «блокады» Кубы.

Nuestra acción en las calles es contra los que promueven desórdenes con una agenda intervencionista, manipulando los sentimientos del pueblo por las carencias y los rebrotes de COVID-19. #ALaRevoluciónLaDefiendenLosRevolucionarios pic.twitter.com/Wk7B1Kr7zH — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 12, 2021

Однако начало протестов получило мощную огласку в социальных сетях и было использовано кубинской оппозицией для организации более масштабных антиправительственных акций. По информации оппозиции, протесты охватили около 20 городов. Люди уже не ограничивались экономическими требованиями — они требовали смены политического режима в стране, выкрикивая: «Мы не хотим больше диктатуры», «Долой коммунизм» и т.п.

Одним из главных лозунгов стало «Родина и жизнь» — перефразированный революционный лозунг «Родина или смерть». Он приобрел популярность благодаря совместно записанной кубинскими музыкантами-реперами, живущими на острове и за его пределами, песне, после распространения в сети Интернет в феврале нынешнего года превратившейся в своеобразный гимн оппозиции.

Президент Мигель Диас-Канел сразу сменил риторику, определяя протестующих как агентов США, предателей и преступников, и призвал верных правительству кубинцев выходить на улицы, чтобы противостоять захвату власти в стране. Правительство ограничило доступ к Интернету, он был восстановлен в среду, однако доступ к некоторым социальным сетям сразу не восстановили.

Хотя участники протестов делали акцент на их мирном характере, во время акций начались погромы и ограбления магазинов. Силы внутренней безопасности стали применять против митингующих жесткие меры. Во время стычек один человек погиб, есть раненые и много задержанных, однако точное их количество неизвестно, поскольку официальная информация не поступает, а оппозиция может преувеличивать для привлечения внимания международного сообщества к нарушениям прав человека коммунистическим правительством с целью усиления давления на него.

Мир разделился, оценивая протесты и действия правительства. В самом латиноамериканском регионе Организация Американских государств и Межамериканская комиссия по правам человека сделали акцент на праве кубинцев на протесты. Левые латиноамериканские лидеры — президент Мексики Андрес Лопес Обрадор, бывшие президенты Боливии Эво Моралес и Бразилии Дилма Русеф и другие — высказали поддержку кубинскому правительству, зато правые (в частности президент Бразилии Жаир Болсонару) — поддержали протестующих.

Российская Федерация в лице спикера МИД Марии Захаровой обвинила США в попытках осуществить «цветную революцию» на острове. Однако сама Россия не торопится предоставлять Кубе финансовую или гуманитарную помощь. Российско-кубинские отношения не развиваются так же плодотворно, как во времена Советского Союза, поскольку Куба не соглашается углублять военное сотрудничество. В частности она отказалась восстанавливать радиоэлектронную базу Лурдес, построенную Советским Союзом и оставленную Россией в начале 2000-х годов.

Официальный Вашингтон отрицает какие-либо связи с организаторами протестов. Он действительно может и не вмешиваться, поскольку вопросами острова ревностно занимается кубинская диаспора в Майами. На днях мэр Майами Френсис Суарес призвал Джо Байдена рассмотреть возможность воздушных ударов по Кубе, однако эта радикальная позиция не отражает политическую линию американского правительства.

Белый дом не заинтересован в прямом вмешательстве, поскольку в условиях нынешней международно-политической ситуации, в частности углубления противостояния между РФ и США, последние могут иметь значительные имиджевые потери. Любые односторонние действия в отношении Кубы, даже миротворческие или гуманитарные операции, могут воспринять, в том числе их европейские союзники, как продолжение давней имперской политики, поэтому официальный Вашингтон заинтересован в перенесении решения проблемы на международный уровень.

В свою очередь международное сообщество регулярно высказывается против санкций в отношении Кубы. Начиная с 1992 года, Генеральная ассамблея ООН ежегодно большинством голосов принимает решение, которое призывает США их отменить, последнее было принято в июне нынешнего года.

Правительство США утверждает, что кризис вызвали не американские санкции, в которых, по словам юристов, вовлеченных в торговлю с Кубой, больше дырок, чем в сыре, а сама неудачная кубинская политическая и экономическая модель и слабое руководство. Байден назвал Кубу неудачным государством, а коммунизм — неудачной системой вообще. По словам Байдена, США не отменят ограничений на денежные переводы от американских кубинцев их родственникам из-за опасений, что правительство острова перехватит их, и они не дойдут до адресатов. В отношении остальных санкций он уверяет: их отменить можно лишь в том случае, если кубинское правительство согласится на радикальные изменения.

фото: reuters

Однако правительство Кубы, которое также заинтересовано в привлечении внимания международного сообщества к кубинскому кризису, пока готово делать лишь отдельные уступки. Временно, до конца года, сняты ограничения на ввоз продуктов питания и медикаментов и упразднены таможенные тарифы на них. Что касается соблюдения прав граждан, правительство уверяет: оно арестовывает лишь настоящих преступников и будет судить их добросовестно.

Смогут ли протесты на Кубе перерасти в общенациональные и привести к смене режима, заставить действующее правительство отказаться от власти? Вряд ли, в стране до сих пор есть много преданных членов компартии и сторонников правительства, и — главное — оно полностью контролирует силы внутренней безопасности и армию.

Однако реальное развитие событий может зависеть не от настойчивости оппозиции или давления со стороны внешних сил и международного сообщества: массовые митинги способствуют более скорому распространению коронавируса, что делает и самих протестующих более уязвимыми. Ситуация усложняется, и это, наверное, заставит кубинское правительство идти на большие уступки и принимать решения, которые будут определять судьбу страны.

Александра Ковалева, zn.ua

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