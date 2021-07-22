Израиль первым в мире испытает вакцину нового типа против коронавируса 22.07.2021, 14:20

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Такой вариант вакцины гораздо более устойчив к штаммам COVID-19, включая вариант «Дельта».

Израиль собирается стать первой страной в мире, которая испытает пероральную вакцину против COVID-19. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Сообщается, что компания Oravax Medical уже завершила производство нескольких тысяч капсул с вакциной против коронавируса, которые будут доступны для испытаний в Израиле и других странах.

Сейчас ожидается одобрения от Министерства здравоохранения, которое должно поступить в течение ближайших нескольких недель.

По словам директора Oramed Pharmaceuticals Надава Кидрона, такой вариант вакцины "должен быть гораздо более устойчивым к штаммам COVID-19, включая вариант "Дельта".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В июле Израиль заявил о снижении эффективности препарата от Pfizer/BioNTech в предотвращении симптомов COVID-19 до 64%, в то же время вакцина была на 93% эффективна против тяжелых случаев заболевания.

С начала эпидемии в Израиле подтвердили 856,2 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 1280 – за последние сутки. Скончалось за весь период эпидемии в стране 6455 человек, отмечает NEWSru.co.il.

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