Меркель отреагировала на действия белорусских властей на границе с Литвой 2 22.07.2021, 14:45

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Ангела Меркель

Минск использует мигрантов в конфликте с Вильнюсом.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала неприемлемой политику Беларуси по пропуску мигрантов в Литву, страну — члена ЕС, сообщает Reuters. Канцлер Германии видит политическую составляющую со стороны Минска в упомянутом миграционном кризисе.

Власти Литвы неоднократно заявляли, что к организации кризиса с мигрантами могут быть причастны власти Беларуси, угрожали санкциями и обращались за помощью к Евросоюзу. В Литву за последние сутки нелегально пришло из нашей страны 110 человек, большинство из них — иракцы. В этом году количество таких нелегалов, задержанных литовскими пограничниками, увеличилось в 29 раз!

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