В Беларуси запретили продавать два вида известных бисквитных рулетов 3 22.07.2021, 14:53

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Продажа запрещается с 25 июля.

В Беларуси запретили продавать два вида известных кондитерских рулетов – с вишневой и черничной начинками, – российской фирмы «Яшкино». Информация об этом была опубликована в телеграм-канале «Безопасность и качество».

В кондитерских изделиях используются заявленные в маркировке недопустимые пищевые добавки: антиокислитель изоаскорбат натрия (Е316) и консервант бензоат натрия (Е211).

Продажа двух видов рулетов «Яшкино» запрещается с 25 июля 2021 года. С этой же даты их нельзя ввозить в Беларусь.

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