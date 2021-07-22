закрыть
22 июля 2021, четверг, 15:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси запретили продавать два вида известных бисквитных рулетов

3
  • 22.07.2021, 14:53
  • 4,630
В Беларуси запретили продавать два вида известных бисквитных рулетов

Продажа запрещается с 25 июля.

В Беларуси запретили продавать два вида известных кондитерских рулетов – с вишневой и черничной начинками, – российской фирмы «Яшкино». Информация об этом была опубликована в телеграм-канале «Безопасность и качество».

В кондитерских изделиях используются заявленные в маркировке недопустимые пищевые добавки: антиокислитель изоаскорбат натрия (Е316) и консервант бензоат натрия (Е211).

Продажа двух видов рулетов «Яшкино» запрещается с 25 июля 2021 года. С этой же даты их нельзя ввозить в Беларусь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В тишине заводских цехов умрет диктатура
В тишине заводских цехов умрет диктатура Артем Черников
Здравствуй, белорус!
Здравствуй, белорус! Ирина Халип
Надо бы вспомнить, что мы делали прошлым летом
Надо бы вспомнить, что мы делали прошлым летом Телеграм-канал БОР
Достаточно уехать из города на две-три недели
Достаточно уехать из города на две-три недели Сергей Дылевский