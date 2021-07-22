«Трайпл» Юрия Чижа признан банкротом 5 22.07.2021, 15:14

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Юрий Чиж

Сам бизнесмен находится под арестом.

Сегодня стало известно, что 14 июля экономический суд Минска признал компанию ООО «Трайпл», принадлежащую бизнесмену Юрию Чижу, экономически несостоятельной. Постановлением суда на предприятии до 30 июня 2022 года будет проходить санация. Она предусматривает, среди прочего, сокращение 88% трудового коллектива.

Сам бизнесмен, по информации СМИ, находится под арестом. Чижа задержали в марте 2021 года после возвращения из Москвы. С тех пор официальной информации об этом так и не было, обстоятельства задержания и суть обвинения точно не известны.

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