Байден: Путин сделает то, что я говорю 8 22.07.2021, 15:18

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фото: georgian.vda

Президент США заявил, что почувствовал себя лидером свободного мира на встрече с главой Кремля.

Президент США Джо Байден заявил, что почувствовал себя лидером свободного мира на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал во время ответов на вопросы в CNN Town Hall.

"Он знает, кто я. Я знаю, кто он. Он знает, что я имею в виду то, что говорю, и сделает то, что я говорю", – сказал Байден.

По его словам, он впервые почувствовал истинный вес Белого дома, когда посетил Европу в июне, чтобы принять участие в саммите G7 и встретиться с мировыми лидерами.

"Я смог пойти в G7 и изменить их мнение по целому ряду вопросов. Они никогда не включали Китай в какую-либо критику", – подчеркнул американский президент.

14 июня Байден говорил, что Россия получила столько проблем, что ей будет трудно их пережевать. Помимо этого, он назвал президента РФ автократом.

16 июня Байден и Путин встретились в Женеве. После саммита глава Белого дома заявил, что будет верить не словам, а действиям Путина.

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