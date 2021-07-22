«Не останавливаться и не опускать рук!» 22.07.2021, 15:56

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Игорь Ильяш и Екатерина Андреева

Что известно о задержанном журналисте «Белсата» Игоре Ильяше.

Июльская зачистка гражданского общества затронула и журналистов «Белсата». Среди журналистов, оказавшихся за решеткой, оказался и корреспондент, политический обозреватель Игорь Ильяш, чья жена Екатерина Андреева находится за решеткой с ноября 2020 года.

«Работать, работать и работать в три раза больше»

Игоря Ильяша задержали 16 июля, в его квартире прошел обыск. Его аккаунты в социальных сетях были удалены, а аналитический телеграм-канал – захвачен силовиками. Самого его сначала отвезли в Следственный комитет, а позже поместили в ИВС. 19 июля стало известно, что журналист останется за решеткой еще по крайней мере до 26 июля.

В чем конкретно его обвиняют, неизвестно. 20 июля правозащитники признали Игоря Ильяша и других задержанных журналистов и аналитиков политзаключенными.

Как рассказали родственники журналиста, Игорь бодр, не сломлен, спокоен и собран. Он сидит с политическими заключенными, матрасов и белья нет. Игорь передал, что писем можно не присылать, все равно не дойдут. Он также просил передать коллегам:

Кто такой Игорь Ильяш

Игорю 33 года. Свой очередной день рождения он встретил уже за решеткой – 18 июля. Игорь окончил Белорусский государственный университет по специальности «Философия». С 2008 года работал корреспондентом газеты «Белорусы и рынок». В 2014 году перешел работать в Радио «Свобода», а с 2017 года является корреспондентом «Белсата».

Игорь Ильяш известен своими расследованиями: о белорусских силовиках, кошельках режима, зачистках в государственных учреждениях и так далее. Одной из главных тем, над которыми он работал вместе со своей женой – также корреспондентом «Белсата» Екатериной Андреевой, было участие белорусов в войне на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов и об их попечении со стороны белорусских силовиков. В феврале 2021 года, когда Катя уже была осуждена за стрим с площади Перемен 15 ноября 2020 года, вышла их совместная работа – книга «Белорусский Донбасс».

Работа над книгой у Екатерины и Игоря заняла несколько лет. Она показывает людей, воевавших на Донбассе как с одной, так и другой стороны, а также раскрывает ряд сопутствующих вопросов, которыми тема обросла за годы работы над ней. Это, например, личное отношение белорусских спецслужб к участникам конфликта, нелегальная торговля белорусских предприятий, в том числе государственных, с фирмами, которые, по информации СБУ, финансируют терроризм в Украине, судьба воевавших в группе Вагнера белорусов и другие.

Вскоре после выхода книга была признана белорусскими властями экстремистской, а за ее ввоз в страну людей начали привлекать к административной ответственности.

В стране Игорь продолжал оставаться до последнего, несмотря на задержание жены и собственный арест на 15 суток в ноябре прошлого года якобы за участие в пикетировании. Также он вел собственный аналитический телеграм-канал, в котором анализировал актуальные события в Беларуси. Сейчас этот канал захвачен силовиками.

«Что вообще делать в ситуации, когда наши коллеги за решеткой? Для себя я ответ на этот вопрос нашел: мы должны, стиснув зубы, выполнять свои профессиональные обязанности здесь и сейчас. И не просто выполнять свои профессиональные обязанности – мы должны работать в 2, 5, 10 раз лучше, чем работали раньше. Они объявили нам войну, потому что ужасно боятся правды, боятся фактов. Значит, наш ответ должен быть один: еще больше правды, еще больше фактов», – писал Игорь после вынесения приговора Екатерине.

«Самоотверженность людей создает проблему режима»

Дедушка Екатерины Андреевой – также журналист Сергей Ваганов – в комментарии belsat.eu отметил, что лично не знал Игоря, пока тот «не появился в нашем доме с цветами для Кати». Но еще до того он следил за аналитикой и статьями Ильяша, и отчасти ему они нравились. По его словам, Игорь очень настойчивый и упорный журналист, один из лучших аналитиков Беларуси, «морально выдержанный человек».

Сергей Ваганов отметил, что вместе с родителями уговаривал Игоря и Катю уехать из Беларуси ради безопасности, но те даже не хотели говорить об этом, «чувствовалось внутреннее сопротивление». Советовали Игорю уехать и после того, как Катя уже была за решеткой.

«Не знаю, правильно ли он сделал, или нет. Но он принял такое решение. Что тут сделаешь? Но если так случилось, то я считаю, что самоотверженность людей, попавших за решетку, остающихся здесь под риском, создают для режима более весомую проблему. Не зря же режим предлагает писать просьбы о помиловании», – подчеркнул Сергей Ваганов.

Сейчас Игорь за решеткой. За что конкретно – неизвестно. При этом были уничтожены его частные страницы в соцсетях и аналитический телеграм-канал.

«Это полное игнорирование прав человека. Он еще не осужден, есть презумпция невиновности. Но почему позакрывали таким образом его личные каналы?» – задается вопросом Сергей Ваганов.

Сейчас за решеткой в Беларуси 4 журналиста «Белсата»: Екатерина Андреева, Дарья Чульцова, Игорь Ильяш, Анна Галета.

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