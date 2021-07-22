Все выше, и выше, и выше 1 22.07.2021, 16:34

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Цены на товары растут не только в России, но и по всему миру.

Ускоренная инфляция захватила весь мир — всему виной коронавирус. Страны запустили печатный станок, чтобы спасти людей и победить ковид, соответственно денег стало много, а их стоимость снизилась, что привело к росту цен товаров. При этом, в отличие от европейских стран, в России не было массовых соцвыплат гражданам. Сильный рост инфляции в России связан не только с коронавирусом, еще есть российский санкции, неэффективная попытка госрегулирования цен и тарифов, ослабление российского рубля, падение цены на нефть и прочее.

Согласно Росстату, инфляция в России в июне ускорилась до 6,5 % и побила рекорд сентября 2016 года, тогда инфляция составляла 6,4 %. Только в июле, по сравнению с предыдущими месяцами, цены выросли на 0,64 % и на 7,9 % за год, а непродовольственные товары — на 0,68 % к маю и на 7,04 % на годовом уровне.

Инфляция в Европе выросла, примерно, на 0,5 %.

Каждая страна по-своему справляется с кризисом, вызванным коронавирусом. Например, в Германии инфляцию разгоняют ценами на топливо для автотранспорта и отопления. В стране сильно выросли цены на горючее. Это связано с удорожанием энергоносителей и искусственным ограничением добычи нефти из-за сделки ОПЕК+. Сделка оказалась выгодна только России и Саудовской Аравии. Страны договорились о снижении объема добычи нефти. Для России уровень был установлен в 11 млн баррелей в день - это выше ее максимального уровня добычи. Саудовская Аравия взяла себе такой же уровень, что ниже ее максимума, но выше реального уровня добычи. Остальные страны должны добывать нефть согласно уровню октября 2018 года.

Также в Германии ввели новый экологический налог. Он должен снизить уровень расхода топлива автомобилей, а владельце домов заменять устаревшие отопительные системы на более экологичные. Государство, кстати, выделяет на это субсидии.

В России инфляцию разгоняют ценами на продукты. По данным Росстата, они подорожали в июне по сравнению с июнем 2020 года в среднем на 8,67%, бензин же вырос в цене на 6,05%.

Больше всего на рынке подорожали фрукты и овощи. Согласно данным Росстата, с конца декабря 2020 года лук репчатый подорожал на 38,9%, капуста — на 60,6%, картофель — на 70,2%, морковь — на 80,3%.

Сильно выросли за месяц цены на лекарства. Бромгексин подорожал на 5,6%, линекс — на 1,6%, алмагель —1,6%. Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты поднялись на 0,1%, из них на отечественный аспирин — на 1,8%, цефтриаксон — на 0,7%, панкреатин — на 0,6%, лоратадин — на 0,5%, амброксол и умифеновир (арбидол) — на 0,4%.

Государство пыталась урегулировать цены на продукты. Так, правительство договорилось с производителями и торговыми сетям о замораживании цен (сахар, подсолнечное масло, мясо птицы, яйца). Однако искусственное вмешательство в экономику может привести к дисбалансу между спросом и предложением. Из-за заморозки цен может возникнуть дефицит. Также товары могут потерять качество, так как производителю необходимо будет остаться на плаву и удержать невыгодные цены. О таких опасениях заявила и Счетная палата РФ.

Инструментом для сдерживания инфляции является денежно-кредитная политика центральных банков. Повышая ключевую ставку, ставку рефинансирования коммерческих банков, они ограничивают поступление денег в экономику. Центробанк России повысил ключевую ставку с 4,5% до 5,5% годовых. И скорее всего на этом повышение не закончится в этом году. Повышение ключевой ставки бьет по бизнесу, так как кредиты становятся более дорогими, однако укрепляет российский рубль, что удешевляет импорт и снижает импортируемую инфляцию.

Также выросли цены на стройматериалы, мебель, электротовары, автомобили, компьютерную технику и недвижимость.

Ритейлеры предупреждают о росте цен на одежду в осенне-зимнем сезоне. Причиной является рост цен на перевозку и сырье. Дело в том, что стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в несколько раз по сравнению с прошлым годом из-за пандемии и сбоев в работе китайских портов.

Владелец компании "Глория Джинс" Владимир Мельников прогнозирует рост цен в начале 2022 года на 18–20%. Такие же прогнозны дает Андрей Павлов, основатель Zenden Group (сети обувных салонов Zenden, Thomas Munz и Mascotte).

Из-за удорожания логистики, перед началом учебного года, выросли цены на канцелярские товары на 10-30%.

Анна К, kasparov.ru

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