«Белгазпромбанк» готовятся продать? 3 22.07.2021, 16:35

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К разгромленному банку проявляет интерес «Московский кредитный банк».

По имеющейся информации nn.by, интерес к «Белгазпромбанку» проявил «Московский кредитный банк», сейчас идет спор о цене сделки. А «Газпромбанк» якобы согласился на это, потому что «не видит смысла владеть банком, который не может нормально функционировать».

Сам «Белгазпромбанк» отказался давать какие-либо комментарии.

Напомним, 11 июня 2020 года в головном офисе Белгазпромбанка в Минске провели обыски, были задержаны многие члены правления. С 15 июня в Белгазпромбанке по решению Нацбанка ввели временную администрацию по управлению банком.

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