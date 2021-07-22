Ученые из Израиля нашли лекарства, способные побороть коронавирус почти на 100% 2 22.07.2021, 17:01

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В этих препаратах присутствуют вещества, используемые при лечении атеросклероза и рака.

Ученые из израильского Института биологических наук имени Александра Зильбермана нашли лекарства, которые могут справиться с коронавирусом почти на 100%. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Отмечается, что в этих препаратах присутствуют вещества, используемые при лечении атеросклероза и рака.

По словам профессора Шая Аркина, во время клинических исследований удалось установить, что по меньшей мере 18 препаратов могут быть эффективны против COVID-19. Он отметил, что для точных результатов специалистам предстоит провести еще несколько тестов.

В настоящее время ученые ищут фармацевтического партнера, который поможет провести эти испытания.

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