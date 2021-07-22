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«Талибан» заявил о контроле 90% границы Афганистана

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  • 22.07.2021, 17:15
«Талибан» заявил о контроле 90% границы Афганистана
Фото: Reuters

Под полным контролем движения границы с Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Ираном.

Радикальное движение «Талибан» заявляет, что контролирует 90% афганской границы. Об этом в четверг, 22 июля, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя движения Забиуллу Муджахеда.

«Границы Афганистана с Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Ираном и около 90% границ под нашим контролем», - заявил он.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане были подняты по учебной тревоге все подразделения вооруженных сил и силовых структур страны. 

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