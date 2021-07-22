«Талибан» заявил о контроле 90% границы Афганистана 1 22.07.2021, 17:15

Фото: Reuters

Под полным контролем движения границы с Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Ираном.

Радикальное движение «Талибан» заявляет, что контролирует 90% афганской границы. Об этом в четверг, 22 июля, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя движения Забиуллу Муджахеда.

«Границы Афганистана с Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Ираном и около 90% границ под нашим контролем», - заявил он.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане были подняты по учебной тревоге все подразделения вооруженных сил и силовых структур страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».