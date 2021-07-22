Судебные исполнители пытались попасть в дом Юрия Чижа 9 22.07.2021, 17:29

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Юрий Чиж

Однако их остановила большая собака.

22 июля судебные исполнители пытались попасть в дом бизнесмена Юрия Чижа в поселке закрытого типа Логожеск, пишет "Народная Воля".

Они даже вызвали машину МЧС и попросили вскрыть замок на воротах, чтобы можно было попасть на территорию усадьбы.

Однако судебных исполнителей Центрального района Минска напугала большая собака алабай, лаявшая во дворе. Сотрудники МЧС наотрез отказались стрелять в животное, которое могло наброситься на незнакомцев.

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