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Судебные исполнители пытались попасть в дом Юрия Чижа

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  • 22.07.2021, 17:29
  • 8,134
Судебные исполнители пытались попасть в дом Юрия Чижа
Юрий Чиж

Однако их остановила большая собака.

22 июля судебные исполнители пытались попасть в дом бизнесмена Юрия Чижа в поселке закрытого типа Логожеск, пишет "Народная Воля".

Они даже вызвали машину МЧС и попросили вскрыть замок на воротах, чтобы можно было попасть на территорию усадьбы.

Однако судебных исполнителей Центрального района Минска напугала большая собака алабай, лаявшая во дворе. Сотрудники МЧС наотрез отказались стрелять в животное, которое могло наброситься на незнакомцев.

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