Судебные исполнители пытались попасть в дом Юрия Чижа

Судебные исполнители пытались попасть в дом Юрия Чижа9
- 22.07.2021, 17:29
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Однако их остановила большая собака.
22 июля судебные исполнители пытались попасть в дом бизнесмена Юрия Чижа в поселке закрытого типа Логожеск, пишет "Народная Воля".
Они даже вызвали машину МЧС и попросили вскрыть замок на воротах, чтобы можно было попасть на территорию усадьбы.
Однако судебных исполнителей Центрального района Минска напугала большая собака алабай, лаявшая во дворе. Сотрудники МЧС наотрез отказались стрелять в животное, которое могло наброситься на незнакомцев.