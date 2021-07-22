Журналистка «Радыё Свабода» Инна Студинская четвертый день держит голодовку на Окрестина 22.07.2021, 17:34

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Фотo: VASILY FEDOSENKO / Reuters

Она держится бодро и отстаивает свои права.

К заключенным журналистам «Радыё Свабода» Инессы Студинская, Олегу Груздиловичу сегодня попытаются попасть адвокаты. Алесь Дащинский имел встречу с адвокатом 21 июля, сообщает издание.

Как узнало издание от родственников Инны Студинской, заключенная журналистка с понедельника 19 июля держит голодовку протеста в минском изоляторе на переулке Окрестина. На проблемы со здоровьем она не жалуется и держится бодро, отстаивает свои права.

Об этом родственникам рассказала женщина, сидевшая с Инной Студинской в одной камере. Она также сообщила, что факты насилия против заключенных в камере, где находится Студинская, ей неизвестны, но бытовые условия плохи.

Студинская попросила передать ей в изолятор теплые вещи и предметы гигиены. По ночам в изоляторе бывает холодно, матрасов не выдали, а свет на ночь не выключают.

22 июля Инесса Студинская ждет прихода адвоката, возможно, ей отдадут передачу. Четверг – единственный день на неделе, когда администрация тюрьмы на Окрестина принимает передачи.

Пока адвокат попал только к одному заключенному журналисту Алесю Дащинскому – встреча 21 июля длилась 1,5 часа.

16 июля после обысков за решеткой оказались журналисты Олег Груздилович, Алесь Дащинский и Инна Студинская, которые много лет работали на «Радыё Свабода», а в прошлом году были лишены аккредитации МИД Беларуси.

20 июля сотрудник Минского изолятора на переулке Окрестина сообщил родным, что Груздиловича и Дащинского задержали на срок до 10 суток. В тот же день стало известно, что Студинская голодает в знак протеста.

Родственникам и коллегам до сих пор неизвестно, в чем обвиняют журналистов. Всех троих признали политзаключенными.

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