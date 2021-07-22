Диетологи назвали неочевидный продукт, который поможет похудеть 4 22.07.2021, 17:48

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Рацион, богатый короткоцепочечными жирными кислотами, может ускорить обмен веществ.

Диетологи уверены, что масло имеет несправедливо плохую репутацию за его воздействие на здоровье. Фактически, его употребление имеет множество последствий для здоровья и полезно даже для людей, которые худеют, сообщает CursorInfo.

Несмотря на то, что масло богато калориями и жирами, оно также содержит ряд важных питательных веществ: в частности, витамин А, который необходим для здоровой кожи, иммунной функции и хорошего зрения; и витамин Е, который помогает здоровью сердца, действуя как антиоксидант, защищая клетки от окислительного повреждения, вызванного свободными радикалами в окружающей среде.

Кроме того, продукт содержит другие питательные вещества, в том числе витамины D и K2, рибофлавин, ниацин, кальций, фосфор. Многие исследования показали, что масло может иметь несколько преимуществ для здоровья.

Масло помогает поддерживать здоровый обмен веществ благодаря бутирату, короткоцепочечной жирной кислоте, которая быстро используется клетками в качестве источника энергии и, следовательно, не откладывается в жировых отложениях. Исследования показывают, что диета, богатая короткоцепочечными жирными кислотами, может повысить способность организма сжигать жир и ускорить обмен веществ, а также улучшить функцию мышц.

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