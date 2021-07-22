Павел Дуров: Мой телефон взломали 6 22.07.2021, 17:50

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Основатель Telegram считает, что это могли сделать власти ОАЭ.

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что один из его смартфонов был взломан с помощью программы Pegasus. Ее разрабатывает израильская фирма NSO Group, которая сотрудничает с правительственными организациями по всему миру. Дуров уверен, что слежка с помощью Pegasus за его телефоном велась еще с 2018 года.

Об этом ПО узнали благодаря многомесячному расследованию 17 правозащитных и медиаорганизаций. Оно разработано бывшими военными израильской армии, которые занимались радиоэлектронной разведкой. Они утверждают, что продают Pegasus только проверенным госструктурам, которые соблюдают права человека.

Pegasus позволяет злоумышленникам подключаться к микрофонам и камере смартфонов, а также получать доступ к сообщениям, электронной почте, информации о местоположении пользователей. Среди вероятных жертв такой слежки называют правозащитников, журналистов, политиков и еще тысячи людей в различных странах. Одним из них был Дуров.

О слежке он узнал еще в самом начале, но не придал ей большого значения, так как был взломан всего один телефон, а никакой чувствительной информацией Дурова не скомпрометировать.

— Тот, кто получил доступ к моим личным данным, будет крайне разочарован: ему придётся просмотреть тысячи концептов новых функций Telegram и миллионы сообщений, связанные с процессом разработки нашего продукта. Они не найдут там никакой важной информации.

Дуров предполагает, что взлом телефона был организован властями ОАЭ. Но вину он возложил на Apple и Google, которые, по мнению Дурова, создают небезопасные смартфоны и практикуют намеренное внедрение бэкдоров, чтобы облегчить слежку спецслужбам.

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