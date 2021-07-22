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Детям нелегалов, переходивших границу Беларуси с Литвой, люди в масках дали какие-то таблетки

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  • 22.07.2021, 17:56
  • 13,030
Детям нелегалов, переходивших границу Беларуси с Литвой, люди в масках дали какие-то таблетки

Они доставлены в реанимацию.

Издание Delfi сообщает, что двоих детей мигрантов, которые сегодня перешли белорусско-литовскую границу, попали в реанимацию.

По словам родителей, в Беларуси перед переходом границы неизвестные люди в масках, которые проводили нелегалов до границы с Литвой, дали их детям таблетки, чтобы они были спокойнее и не помешали переходу через границу.

Еще одну таблетку дали родителям, чтобы они дали ее детям во время перехода по территории Литвы. Эту таблетку пограничники передали врачам.

После задержания, мигранты сказали, что их дети плохо себя чувствуют. Они были вялыми, не могли общаться. Врачи увезли детей в больницу и поместили в реанимацию.

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