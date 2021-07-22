Mercedes-Benz намерен полностью перейти на выпуск электромобилей

Mercedes-Benz намерен полностью перейти на выпуск электромобилей2
- 22.07.2021, 18:15
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В компании назвали сроки.
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz планирует полностью перейти на выпуск электромобилей к 2030 году. Инвестиции компании в это направление составят более 40 млрд евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.
"Mercedes-Benz готовится к концу десятилетия полностью перейти на электромобили, если позволят рыночные условия", - отмечается в сообщении.
В компании отметили, что переход на автомобили с электрической силовой установкой будет постепенным. К 2022 году электромобили будут представлены во всех сегментах, а начиная с 2025-го вся новая архитектура транспортных средств производителя будет только электрической.
В основу электромобилей Mercedes-Benz ляжет одна из трех платформ:
MB.EA - для среднеразмерных и полноразмерных электромобилей;
AMG.EA - для спортивных электромобилей Mercedes-AMG;
VAN.EA - для легких коммерческих автомобилей.
Согласно планам компании, для производства аккумуляторов по всему миру будут построены восемь новых заводов. Для зарядки электромобилей немецкого производителя планируется развернуть глобальную сеть станций Plug & Charge.
"В общей сложности инвестиции в электромобили в период с 2022 по 2030 год составят более 40 миллиардов евро", - уточнили в компании.