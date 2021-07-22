Россия меняет правила въезда для белорусов 15 22.07.2021, 18:29

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Въезд из Беларуси в РФ с 25 июля возможен только по приложению «Путешествую без COVID-19».

Кабинет Министров Российской Федерации утвердило обязательное использование мобильного приложения «Путешествую без COVID-19» для въезда на территорию России. Информация об этом размещена на российском интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, у иностранного гражданина или лица без гражданства в мобильном приложении должен отображаться отрицательный результат на коронавирус. Исследование должно быть проведено не ранее, чем за три дня до въезда на территорию России.

Отрицательные ПЦР-тесты с помощью с помощью «Путешествую без COVID-19» должны будут предъявлять иностранные граждане и лица без гражданства, въезжающие в Российскую Федерацию с территорий государств - членов ЕАЭС. Правила касаются как воздушных, так и наземных пунктов пропуска.

С 1 сентября приложение «Путешествую без COVID-19» станет обязательным для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также граждан Беларуси, въезжающих в Россию с территорий Беларуси, Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Туркменистана, Казахстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана через воздушные пункты пропуска через государственную границу России.

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