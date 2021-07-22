«Кусать эту власть» 22.07.2021, 19:00

2,082

История упрямой учительницы из Пружан, которая не сдается.

В апреле 2021 года Алёна Гулевич из-за повышенного внимания со стороны властей вынужденно переехала в Польшу вместе с семьёй. В родных Пружанах женщина работала в центре социального обслуживания населения, до этого преподавала в местных учреждениях образования почти десять лет. Что могло так круто изменить размеренную жизнь женщины, что сподвигло бороться с системой?

— Всё просто: потому что мне не всё равно, как будут жить мои дети в этой стране. Хотелось бы, чтобы они жили дальше в Беларуси, чтобы они не работали за еду. Чтобы они не ходили на работу и не думали: а как же оплатить коммунальные? Потому что об отдыхе или каких-то дорогостоящих покупках у нас речь даже не идёт, — рассказывает Еврорадио Алёна Гулевич.

Учительница на тропе войны

Сопротивление Алёны началось с того, что за месяц до выборов её политически активных знакомых посадили на 30 суток. Она не смогла остаться в стороне и заняла чёткую гражданскую позицию: была независимым наблюдателем, вступила в местное отделение партии БСДП (Грамада), начала отстаивать интересы сограждан. В январе 2021 года женщина заняла пост председателя Пружанского филиала “Грамады”.

На выборах Алёна с другими независимыми наблюдателями фиксировала нарушения на избирательных участках. После начала писать жалобы в участковую и территориальную комиссии, в прокуратуру. На все жалобы, по её словам, она получала отписки, хотя были фото- и аудиодоказательства нарушений.

И после этого началось. Женщину стали вызывать на “профилактические беседы” в инстанции разного уровня: в райотдел милиции, к помощнику прокурора. На неё составляли протоколы за якобы развешанные ею ленточки и листовки, за “разрисованные остановки”. Из-за писем от РОВД женщину на работе несколько раз вызывали на ковёр к директору.

— Разговаривали со мной матом, угрожали, что закроют мне выезд, что отберут детей, — продолжает Алёна. — По закону мне они ничего предъявить не могли. Но я им сильно насолила: у меня скопилась огромная папка жалоб на нарушения с их стороны.

Не имея никаких оснований, пришли ко мне домой, всё перерыли, забрали компьютер — и всё это “по закону”. Доказательств у них никаких нет, но они всё равно приходили просто потому, что могут.

Не помогло тогда и общение Алёны с местным депутатом Александром Левчуком, к которому активистка приезжала в надежде на то, что жалобы на нарушения будут услышаны и меры будут приняты.

Новая жизнь

Понимая, что “административками” в сложившейся ситуации отделаться вряд ли получится, в апреле 2021 года женщина вместе с семьёй без долгих сборов уехала в Польшу. Там она пребывает по гуманитарной визе, у её мужа и детей карты поляка по корням. Политическое убежище в Польше Алёна не просила.

— Я считаю, что есть люди и в более плохих ситуациях, которые вообще уехали ни с чем и в никуда. По сравнению с этими людьми у нас всё нормально: жить есть где, руки-ноги на месте. Здоровье, если не считать душевного стресса, тоже вроде бы в порядке. Так что пусть эти деньги и квоты направят тем, кто в этом действительно нуждается.

В Польше муж Алёны работает водителем, сама она смотрит за детьми. Младшему 4,5 года, старшему девять лет.

— Мои два диплома — преподавателя и бухгалтера — тут вряд ли пригодятся, — говорит женщина. — Тут нужно знать язык, чтобы работать по таким специальностям. Надеюсь, что это скоро всё закончится и я вернусь домой.

Старший сын Алёны успешно закончил учебный год в польской школе. Мальчик бегло читает по-польски, знания схватывает на лету.

— К сыну очень хорошо относятся в школе. И в целом очень нас удивило то, что все улыбаются, люди очень приветливые. Тут совершенно не то, что в белорусской системе образования. Сын учится играючи, почти без помощи со стороны. Польская система образования действительно создана для ребёнка, а не для отчётов и проверок.

В белорусской школе травли детей “несогласных родителей” не было, но было совершенно другое отношение к тем, кто задаёт неудобные вопросы.

Трудности есть везде

— Жильё снимать дорого, но квартира у нас хорошая, трёхкомнатная, сразу с мебелью. В Польше действительно социальное государство, потому что тут есть различные помощи и существенные выплаты, которые распространяются не только на поляков. К примеру, часть коммунальных услуг нам компенсирует государство, — рассказывает Еврорадио Алёна. — Для меня здесь самая большая трудность — то, что я не говорю по-польски. Понимаю всё отлично, но говорить не могу.

— Ещё очень расстраивает то, что пришлось оставить дом, который мы строили с мужем, что пришлось оставить Родину, родственников и друзей, — продолжает женщина. — Тяжело наблюдать за тем, что происходит в Беларуси, как страдают люди. Первое время после переезда я не могла успокоиться, озиралась по сторонам. В Беларуси я жила в постоянном стрессе и ожидании того, что за мной придут в любой момент. Хотя умом я понимала, что я ничего незаконного не сделала, но я видела, что в Беларуси не до законов.

Родственники и друзья советуют мне пока не возвращаться. За границей я могу хоть что-то делать, “кусать эту власть”, ворошить палкой это гнездо. Как только что-то изменится — я обязательно вернусь.

В Польше Алёна не сидит сложа руки. Женщина продолжает “долбить” белорусских чиновников, пишет заявления и жалобы о нарушении гражданских прав, на которые она снова и снова получает отписки.

— В каждом письме написано, что, мол, если ответ вас не устраивает, обращайтесь в другую инстанцию. Я и обращаюсь, потому что считаю, что всё это не бессмысленно. Наступит момент, когда все эти жалобы придётся рассмотреть заново, открыть все дела. И тем людям, которые ставят подписи под этими отписками, придётся за это ответить, — уверена женщина.

Мы просто не можем сдаться

Алёна Гулевич до сих пор возглавляет пружанскую ячейку “Грамады”. Сейчас она занята тем, что составляет петиции и собирает подписи жителей района для того, чтобы власти обратили внимание на проблему загрязнения местных озёр. В Пружанах чиновники готовы выделить около 100 тысяч долларов на строительство “сухого” фонтана. Эти деньги граждане предлагают потратить на очистку рек, прудов и благоустройство территории.

— Почистить реку и пляж — это же не имеет никакого отношения к политике. Почему наши местные власти не могут пойти навстречу людям? — удивляется активистка.

Опускать руки и уж тем более сдаваться Алёна не собирается.

— Некоторые люди уже сидят больше года. Кого-то сажают, кто-то выходит, проходят постоянные обыски. Куда уже тут сдаваться? Да и помня о тех, кто погиб, мы просто не можем сдаться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».