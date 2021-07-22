Интересные моменты вступительной кампании в Беларуси 22.07.2021, 19:12

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Куда идет меньше всего абитуриентов: альма-матер Лукашенко или академия МВД.

Абитуриенты подают документы на бюджет в вузы Беларуси уже несколько дней. В общих чертах становится понятно, на какие специальности хочет поступать молодёжь и с какими баллами идет. Еврорадио собрало информацию по данным на 22 июля.

Академия МВД: 1 на 50 мест

Академия МВД набирает абитуриентов на три факультета: милиции, следственно-экспертный и уголовно-исполнительный.

Лучше всего пока что идет подача на будущих следователей и экспертов-криминалистов. Например, на специальность "Судебнопрокурорско-следственная деятельность" (для СК) подано 48 заявлений, всего мест 75. Абитуриент с максимальными баллами находится в диапазоне 295–300 из 400. Много поступающих с куда более низкими баллами: меньше 230 имеют 20 человек. Для понимания: это приблизительно по 58 баллов на ЦТ и аттестат 5,7....a

У потенциальных криминалистов баллы повыше, а по "женскому" набору (отдельный конкурс для парней и девушек) уже сложился конкурс.

На факультете милиции конкурса пока нет нигде: например, на "Оперативно-розыскную деятельность" подано 45 заявлений на 110 мест, а на "Административно-правовую деятельность" — всего 24 заявления на 118 мест. Причём абитуриент, вполне имеющий шанс пройти на бюджет, имеет меньше 150 баллов из 400.

Но в антирейтинге побеждает "Уголовно-исполнительная деятельность": выпускники будут работать в системе исполнения наказаний, то есть в тюрьмах и далее по списку. На 50 мест "мужского" набора подано одно заявление от абитуриента с баллами ниже 160, а на "женский" — одно на десять мест. Правда, у абитуриентки баллы повыше: в диапазоне 256–260.

Альма-матер Лукашенко: из года в год всё плохо

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (БГСХА) в Горках славится тем, что её окончил Лукашенко и целая плеяда топ-чиновников. И последние годы в БГСХА есть серьёзные недоборы. Кажется, исключением не станет и 2021-й.

Например, на 135 мест специальности "Зоотехния" подано 19 заявлений. Причем у одного абитуриента меньше 90 баллов из 400 возможных!

На 25 мест для будущих мелиораторов подано три заявления, на 50 мест специальности "Экономика и организация производства в отраслях АПК" — 18 заявок.

В целом в БГСХА на 735 бюджетных мест подано 217 заявлений.

Академия управления: кто хочет в чиновники

В Академии управления пока ситуация с конкурсом складывается тоже не радужно. Например, на 40 мест по специальности "Государственное управление и право" подано семь заявок. Баллы у ребят не такие и низкие: минимальные — от 330.

На специальность "Государственное управление и экономика" набирают 30 человек, заявлений подано восемь. У кого-то из тех, кто хочет управлять экономикой страны, меньше 240 баллов из 400.

Педагогический: баллов немного, зато бюджет

Не отличается высокими проходными баллами и Белорусский государственный педагогический университет (БГПУ).

Например, на 145 бюджетных мест для будущих педагогов дошкольного образования подано пока что 73 заявления. У кого-то меньше 180 баллов из 400. Похожая ситуация и на специальности "Начальное образование".

Хуже всего подача идёт на специальностях "Физика и информатика" и "Математика и информатика". Так, на 40 мест для будущих учителей физики пока что подано шесть заявлений, у абитуриента с минимальными баллами их меньше 190, у лучшего — до 250. На учителей математики пока что идут 27 человек (70 мест). Диапазон баллов — от 230 до 310.

Справедливости ради, по ряду специальностей в БГПУ ситуация куда лучше, например для будущих учителей истории и психологов.

Куда идут лучшие?

Топ специальностей, где будут самые высокие проходные баллы, практически не меняется из года в год.

Например, на международные отношения в БГУ многие идут более чем с 350 баллами из 400, а у трёх человек есть больше 391 балла. По некоторым направлениям конкурс уже сложился (то есть желающих больше, чем мест): на "Лингвострановедение" и "Международные отношения".

Хорошо идёт набор и в БГУИР. Например, на 15 бюджетных мест специальности "Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)" подано 65 заявлений, а на 60 мест направления "Программное обеспечение информационных технологий" — 130, причём у некоторых абитуриентов больше 390 баллов.

Высокие отметки и у идущих в медицинский (что не может не радовать). У большинства абитуриентов больше 350 баллов, а у 26 — больше 380. Правда, конкурс пока не сложился, ближе всего к нему стоматологический факультет.

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