Режим хочет ликвидировать Белорусский ПЕН-центр 1 22.07.2021, 19:43

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Сейчас им руководит нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.

Министерство юстиции передало в Верховный суд иск о ликвидации Белорусского ПЕН-центра. Об этом сообщает сама организация литераторов.

Организация была основана в 1989 году. В международную организацию ПЕН-клубов была принята в 1990-м.

Руководителями Белорусского ПЕН-центра были народные писатели Рыгор Бородулин и Василь Быков. Сейчас им руководит нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.

14 июля в ПЕН-центре, как и в ряде других общественных организаций, прошел обыск. Ряд организаций также получили сообщения, что Минюст подал иск на их ликвидацию — например, Белорусская ассоциация журналистов.

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