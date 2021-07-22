Историки БГУ нашли дохристианское захоронение в Вилейском районе
- 22.07.2021, 20:01
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На месте раскопок ранее уже было обнаружено более 1000 фрагментов предметов бытовой культуры.
Во время археологической практики студентов исторического факультета БГУ было найдено уникальное урновое захоронение второй половины І тысячелетия нашей эры, сообщает пресс-служба университета.
Артефакт был обнаружен возле деревни Речки Вилейского района. Рядом с перевернутым горшком находились кремированные кости человека и фрагмент расплавленного бронзового украшения. Пока захоронение не разбиралось. Ученые считают, что захоронение относится к дохристанскому периоду и датируется второй половиной І тысячелетия нашей эры. Подобных находок археологи практически не встречали на территории Беларуси и не исследовали.
Рядом с урной были обнаружены фрагменты плуга, датируемые средневековьем. Ученые считают, что это следы хозяйственной деятельности жителей или древнего ритуала.
Исследования продолжаются, взяты пробы для радиоуглеродного и палинологического анализа.
На месте раскопок ранее уже было обнаружено более 1000 фрагментов предметов бытовой культуры, предположительно датируемые серединой І–началом ІІ тысячелетия нашей эры.