Историки БГУ нашли дохристианское захоронение в Вилейском районе 22.07.2021, 20:01

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На месте раскопок ранее уже было обнаружено более 1000 фрагментов предметов бытовой культуры.

Во время археологической практики студентов исторического факультета БГУ было найдено уникальное урновое захоронение второй половины І тысячелетия нашей эры, сообщает пресс-служба университета.

Артефакт был обнаружен возле деревни Речки Вилейского района. Рядом с перевернутым горшком находились кремированные кости человека и фрагмент расплавленного бронзового украшения. Пока захоронение не разбиралось. Ученые считают, что захоронение относится к дохристанскому периоду и датируется второй половиной І тысячелетия нашей эры. Подобных находок археологи практически не встречали на территории Беларуси и не исследовали.

Рядом с урной были обнаружены фрагменты плуга, датируемые средневековьем. Ученые считают, что это следы хозяйственной деятельности жителей или древнего ритуала.

Исследования продолжаются, взяты пробы для радиоуглеродного и палинологического анализа.

На месте раскопок ранее уже было обнаружено более 1000 фрагментов предметов бытовой культуры, предположительно датируемые серединой І–началом ІІ тысячелетия нашей эры.

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