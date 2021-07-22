У нового российского модуля МКС возникли проблемы на орбите 4 22.07.2021, 20:20

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«Наука» не смогла включить двигатели для корректировки орбиты.

Специалисты российского концерна «Роскосмос» не смогли включить двигатели для коррекции орбиты нового модуля МКС «Наука», запущенного 21 июля, сообщает N+1 со ссылкой на источники. Корректировку орбиты планировали провести сегодня, причина сбоя не ясна.

Ранее сообщалось также, что у модуля возникли проблемы с топливной системой.

Для стыковки с Международной космической станции «Наука» должна поднять свою высоту до орбиты станции (круговой орбиты высотой около 400 километров). Для этого модуль должен четыре раза включить главные двигатели.

Источник издания заявил, что после запуска с «Байконура» команда миссии включила двигатели в тестовом режиме, включение прошло без замечаний. Вместе с тем, позже на борту включили специальное программное обеспечение и начались сбои. Попытка включения двигателей для плановой коррекции орбиты не увенчалась успехом.

Отмечается, что модуль должен совершить 30 оборотов на околоземной орбите прежде, чем атмосфера начнет существенным образом влиять на его орбиту. То есть, у «Науки» в запасе есть еще два дня. Сейчас на модуль загружают новое ПО, после чего специалисты снова попытаются включить двигатели.

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