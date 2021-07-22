В США и Великобритании зафиксировали масштабный сбой в работе крупных вебсайтов 22.07.2021, 20:36

От Amazon до PlayStation.

Пользователи интернета из США и Великобритании столкнулись с проблемой — крупнейшие интернет-магазины, стриминговые платформы, банки и сервера компьютерных игр перестали работать.

Об этом сообщает BBC.

Посетители, которые пытались перейти на некоторые сайты, получали ошибки DNS, то есть их запросы не могли достичь этих сайтов.

Платформа мониторинга отключений интернета DownDetector сообщала о тысячах проблем своих пользователей на десятках популярных сайтов.

Популярный поставщик DNS, Akamai, сообщил о «новой проблеме» со своей службой Edge DNS.

Через некоторое время компания сообщила, что проблема устранена и «служба возобновляет нормальную работу».

The Independent сообщает, что пользователи жаловались на отключение Amazon, Steam, EA, игры Call of Duty, стримингового сервиса HBO Max. Не работали сайты Microsoft, McDonalds, Nvidia.

Кроме этого, временно не работали сайты крупнейших банков Запада.

Причина отключения неизвестна. Пользователи сообщают, что сайты возобновляют свою работу.

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